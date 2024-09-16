Названа причина, по которой Себальос не вышел в старте на матч против Зари

Центральный защитник "Динамо" Брайан Себальос должен был дебютировать за киевскую команду, выйдя в основном составе на поединок шестого тура УПЛ против "Зари" (2:0). Об этом сообщает соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По данным источника, за день до игры 23-летнему колумбийцу стало плохо, из-за чего тренерский штаб решил поберечь футболиста.

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Однако, свои игровые минуты Брайан все же получил, выйдя в концовке встречи на несколько минут.

Напомним, Себальос арендован "Динамо" у бразильской "Форталезы" до конца календарного 2024 года.