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Названа причина, по которой Себальос не вышел в старте на матч против Зари

Премьер-лига

Совсем невовремя

Названа причина, по которой Себальос не вышел в старте на матч против Зари

ФК Динамо

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Центральный защитник "Динамо" Брайан Себальос должен был дебютировать за киевскую команду, выйдя в основном составе на поединок шестого тура УПЛ против "Зари" (2:0). Об этом сообщает соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По данным источника, за день до игры 23-летнему колумбийцу стало плохо, из-за чего тренерский штаб решил поберечь футболиста.

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Однако, свои игровые минуты Брайан все же получил, выйдя в концовке встречи на несколько минут.

Напомним, Себальос арендован "Динамо" у бразильской "Форталезы" до конца календарного 2024 года.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Брайан Себальос
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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