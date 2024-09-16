Шахтер приобрел квартиру для семьи пострадавшей девочки в войне с Россией

История героической украинки Яны Степаненко поразила страну и весь мир. 13-летняя девочка потеряла обе ноги в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года, но не сдалась и после лечения и протезирования вернулась к полноценной жизни, начала заниматься спортом.

А весной 2024-го она пробежала 5-километровую дистанцию на одном из самых престижных мировых марафонов в Бостоне, продемонстрировав всему миру несокрушимость украинского народа.

22 апреля Яна Степаненко выполнила первый символический удар по мячу в матче УПЛ "Шахтер" - "Заря", а главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич подарил девочке именную футболку "НЕЗЛАМНА Яна" с ее любимым номером 8.

Яна и ее семья - вынужденные переселенцы из разрушенного войной поселка Нью-Йорк, что в Донецкой области. Недавно девочка призналась, что вместе с братом Ярославом мечтает о собственном жилье. ФК "Шахтер" решил помочь семье Степаненко воплотить эту мечту и приобрел для них трехкомнатную квартиру во Львове.

15 сентября в гости к Яне и ее семье пришел капитан "Шахтера" Тарас Степаненко. Он пообщался с маленькой героиней и ее родными и передал им особый подарок - шарф "горняков", который воины ВСУ спасли из одного из домов в родном для семьи Степаненко Нью-Йорке.