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Кривбасс отдал нигерийского форварда в аренду в азербайджанский клуб

Премьер-лига

С первой попытки не задалось

Кривбасс отдал нигерийского форварда в аренду в азербайджанский клуб

Gabala

Новина українською

Азербайджанская "Габала" арендовала нападающего криворожского "Кривбасса" Оче Очевечи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Оче стал игроком "красно-белых" в начале июля 2024 года, перейдя из португальского "Фейренсе". Официально дебютировать за Кривбасс нигерийский форвард еще не успел.

Человек три раза попадал в заявки на игры УПЛ: против "Черноморца", "Вереса" и "Ингульца", но на поле не выходил. В то же время, на его счету немало матчей на летнем сборе.

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Кривбасс (Кривой Рог) Габала (Азербайджан) аренда
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2024 в 14:37
жаль парня. Но, состав у Кривбасса очень сильный.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
16.09.2024 в 14:37
жаль парня. Но, состав у Кривбасса очень сильный.
Ответить
0
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