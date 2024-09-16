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Кривбасс отдал нигерийского форварда в аренду в азербайджанский клуб
С первой попытки не задалось
Gabala
Азербайджанская "Габала" арендовала нападающего криворожского "Кривбасса" Оче Очевечи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
Оче стал игроком "красно-белых" в начале июля 2024 года, перейдя из португальского "Фейренсе". Официально дебютировать за Кривбасс нигерийский форвард еще не успел.
Человек три раза попадал в заявки на игры УПЛ: против "Черноморца", "Вереса" и "Ингульца", но на поле не выходил. В то же время, на его счету немало матчей на летнем сборе.
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Источник:Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2024 в 14:37
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