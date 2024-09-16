Кривбасс отдал нигерийского форварда в аренду в азербайджанский клуб

Азербайджанская "Габала" арендовала нападающего криворожского "Кривбасса" Оче Очевечи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Оче стал игроком "красно-белых" в начале июля 2024 года, перейдя из португальского "Фейренсе". Официально дебютировать за Кривбасс нигерийский форвард еще не успел.

Человек три раза попадал в заявки на игры УПЛ: против "Черноморца", "Вереса" и "Ингульца", но на поле не выходил. В то же время, на его счету немало матчей на летнем сборе.