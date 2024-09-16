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Официально: Колос подписал центрбека из Косово
Усиление защиты
ФК Колос
Пресс-служба "Колоса" объявила о переходе центрального защитника Илира Красничи.
Контракт между сторонами рассчитан на три года. В составе украинского клуба 24-летний косовар будет выступать под номером 16.
В прошлом сезоне Красничи провел 33 матча за команду "Ллапи", в которых забил один гол. В нынешнем сезоне успел сыграть 8 поединков (4 из них в квалификациях Лиги Европы и Лиги конференций).
В 2022-м году Илир дебютировал за сборную Косово, проведя всего за национальную команду 7 игр.
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Источник:Колос Ковалівка
Опубликовал: Александр Бураков
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