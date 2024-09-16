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Завершающий матч 6-го тура. Стартовые составы на матч Колос - ЛНЗ
Стартовые составы команд
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6 тур
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Колоса": Пахолюк, Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков, Красничи, Ориховский, Криворучко, Гусол, Боливар, Третьяков
Запасные: Горох, Мысак, Бурда, Ильин, Алефиренко, Велетень, Салабай, Безбородько, Паулаускас, Диего
Стартовый состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Пасич, Бойко, Ноникашвили, Яшари, Топалов, Молло, Момо
Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Наумец, Олейник, Авагимян, Халайла
Напомним, что UA-Футбол проведет
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