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Завершающий матч 6-го тура. Стартовые составы на матч Колос - ЛНЗ

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Завершающий матч 6-го тура. Стартовые составы на матч Колос - ЛНЗ

instagram.com/fclnz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6 тур УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Колос" будет принимать ЛНЗ.

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Колоса": Пахолюк, Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков, Красничи, Ориховский, Криворучко, Гусол, Боливар, Третьяков

Запасные: Горох, Мысак, Бурда, Ильин, Алефиренко, Велетень, Салабай, Безбородько, Паулаускас, Диего

Стартовый состав ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Пасич, Бойко, Ноникашвили, Яшари, Топалов, Молло, Момо

Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Наумец, Олейник, Авагимян, Халайла

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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