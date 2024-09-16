Полесье передумало увольнять Друди с поста спортивного директора

Аргентинский специалист Дарио Друди останется на посту спортивного директора "Полесья". Об этом сообщает ТаТоТаке.

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На прошлой неделе этот же источник сообщал о том, что Друди был уволен со своей должности.

Впрочем, ситуация изменилась после того, как президент клуба Геннадий Буткевич вернулся из зарубежной командировки, провел личный разговор с Друди и решил оставить его.

Напомним, что 37-летний аргентинский специалист пришел в житомирский клуб чуть более пяти месяцев назад.