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Полесье передумало увольнять Друди с поста спортивного директора

Премьер-лига
Обновлено

В клуби отменили свое решение о увольнении специалиста

Полесье передумало увольнять Друди с поста спортивного директора

polissyafc.com

Новина українською

Аргентинский специалист Дарио Друди останется на посту спортивного директора "Полесья". Об этом сообщает ТаТоТаке.

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На прошлой неделе этот же источник сообщал о том, что Друди был уволен со своей должности.

Впрочем, ситуация изменилась после того, как президент клуба Геннадий Буткевич вернулся из зарубежной командировки, провел личный разговор с Друди и решил оставить его.

Напомним, что 37-летний аргентинский специалист пришел в житомирский клуб чуть более пяти месяцев назад.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
16.09.2024 в 17:28
Правильное решение, Друди показал себя с хорошей стороны
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
16.09.2024 в 17:28
Правильное решение, Друди показал себя с хорошей стороны
Ответить
0
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