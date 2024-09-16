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Газон в Полтаве ненадлежащего качества. УПЛ отправит комиссию на стадион Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

И снова нарекания на газон домашнего стадиона Ворсклы

Газон в Полтаве ненадлежащего качества. УПЛ отправит комиссию на стадион Ворсклы

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

Президент УПЛ Евгений Дикий высказался о качестве газона на полтавском стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского, на который снова были нарекания после матча 6-го тура между "Ворсклой" и "Рухом" (0:0) со стороны львовского клуба.

– К сожалению, газон был, мягко говоря, ненадлежащего качества. Футболистам обеих команд было тяжело демонстрировать свои способности, повысился риск травмирования. Это было отмечено и делегатом матча. В целом игры на таких полях не идут на пользу популяризации УПЛ – это правда. Надеемся, все сделают из этой ситуации правильные выводы. Ведь клубы УПЛ на самом деле прикладывают много усилий для улучшения нашего общего продукта, а такие эпизоды портят общий фон телевизионной картинки.

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– Как УПЛ может повлиять на газоны, к которым есть нарекания? Какое решение будет принято относительно стадиона в Полтаве?

– Готовность стадиона, который допущен для проведения матчей клубов УПЛ соответствующим Комитетом УАФ, непосредственно перед игрой определяется делегатом и арбитром матча. При этом все мы понимаем, что качество газона – это величина нестабильная, она от момента аттестации стадиона может измениться как в лучшую сторону, так и, к сожалению, в худшую.

Вместе с Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований мы создали специальную комиссию, которая уже завтра отправляется в Полтаву. По результатам работы этой комиссии будут приняты соответствующие решения. Поскольку ситуация требует оперативного решения.

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Ворскла (Полтава) Стадион Ворскла имени А. Бутовского Евгений Дикий
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Геродот (Винница)
16.09.2024 в 18:35
О том, что стадион в Полтаве напоминает огород в прессе писали еще в прошлом году. Но УАФ это пропустила мимо ушей и Ворскла положила болт на жалобы многих тренеров команд, приезжавших в Полтаву. И новый сезон начали на том же огороде. Уже в первом матче тура против Шахтера газон выглядел страшненько - большие залысины по всему полю, присыпанные песком, горбы и кочки. Мяч часто скакал после пасов то вверх, то в сторону, но только не туда, куда хотели футболисты. Не случайно после игры Пушич, несмотря на победу, сказал, что на таком поле невозможно показывать техничный, качественный футбол. Надеюсь, что УАФ сделает нужные выводы и в Полтаве появится новый газон, тем более, что хозяин Ворсклы - миллиардер Жеваго, второй по богатству после Ахметова человек в Украине.
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Комментарии 1
Геродот (Винница)
16.09.2024 в 18:35
О том, что стадион в Полтаве напоминает огород в прессе писали еще в прошлом году. Но УАФ это пропустила мимо ушей и Ворскла положила болт на жалобы многих тренеров команд, приезжавших в Полтаву. И новый сезон начали на том же огороде. Уже в первом матче тура против Шахтера газон выглядел страшненько - большие залысины по всему полю, присыпанные песком, горбы и кочки. Мяч часто скакал после пасов то вверх, то в сторону, но только не туда, куда хотели футболисты. Не случайно после игры Пушич, несмотря на победу, сказал, что на таком поле невозможно показывать техничный, качественный футбол. Надеюсь, что УАФ сделает нужные выводы и в Полтаве появится новый газон, тем более, что хозяин Ворсклы - миллиардер Жеваго, второй по богатству после Ахметова человек в Украине.
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