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Газон в Полтаве ненадлежащего качества. УПЛ отправит комиссию на стадион Ворсклы
И снова нарекания на газон домашнего стадиона Ворсклы
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Президент
– К сожалению, газон был, мягко говоря, ненадлежащего качества. Футболистам обеих команд было тяжело демонстрировать свои способности, повысился риск травмирования. Это было отмечено и делегатом матча. В целом игры на таких полях не идут на пользу популяризации УПЛ – это правда. Надеемся, все сделают из этой ситуации правильные выводы. Ведь клубы УПЛ на самом деле прикладывают много усилий для улучшения нашего общего продукта, а такие эпизоды портят общий фон телевизионной картинки.
– Как УПЛ может повлиять на газоны, к которым есть нарекания? Какое решение будет принято относительно стадиона в Полтаве?
– Готовность стадиона, который допущен для проведения матчей клубов УПЛ соответствующим Комитетом УАФ, непосредственно перед игрой определяется делегатом и арбитром матча. При этом все мы понимаем, что качество газона – это величина нестабильная, она от момента аттестации стадиона может измениться как в лучшую сторону, так и, к сожалению, в худшую.
Вместе с Комитетом по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований мы создали специальную комиссию, которая уже завтра отправляется в Полтаву. По результатам работы этой комиссии будут приняты соответствующие решения. Поскольку ситуация требует оперативного решения.
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