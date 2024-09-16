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Шищенко: У игроков Оболони безграничный доступ ко всему – к воде, Живчику, коле, лимонадам, пиву

Премьер-лига
Обновлено

Тренер пивоваров рассказал о внутренней обстановке в команде

Шищенко: У игроков Оболони безграничный доступ ко всему – к воде, Живчику, коле, лимонадам, пиву

fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко, который недавно занял свой пост после увольнения Валерия Иващенко, рассказал о тимбилдинге в команде

– Я слышал, что вы организовали совместный ужин с футболистами "Оболони", собирались вместе где-то в ресторане. Это правда?

– Да, я пригласил всю команду на обед в отель "CAMPA" рядом с базой. Мы провели очень такой интересный день – и потренировались, и пообщались уже за обедом. Очень хороший был день, поэтому я очень доволен, что мы такое мероприятие провели.

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– Я также слышал, что вы не только пригласили футболистов, но и заплатили полностью весь чек этого обеда.

– Да, это так. Это было за мой счёт.

– Минус первая зарплата?

– Нет, это, я считаю, нормальные вещи, когда тренер где-то приглашает команду на обед или на ужин. Это атмосфера, это благодарность ребятам. Это обычные вещи.

– У футболистов "Оболони" во время тренировки есть безграничный доступ к "Живчику" или какому-то другому напитку фабрики "Оболонь"?

– У нас безграничный доступ ко всему – к воде, к "Живчику", к коле, к лимонадам разным, к пиву. Доступ-то есть, но нужно понимать, что лимонад, кола и оранж нужно нечасто пить. И пиво тоже.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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