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Шищенко: У игроков Оболони безграничный доступ ко всему – к воде, Живчику, коле, лимонадам, пиву
Тренер пивоваров рассказал о внутренней обстановке в команде
fc.obolon.ua
Главный тренер "
– Я слышал, что вы организовали совместный ужин с футболистами "Оболони", собирались вместе где-то в ресторане. Это правда?
– Да, я пригласил всю команду на обед в отель "CAMPA" рядом с базой. Мы провели очень такой интересный день – и потренировались, и пообщались уже за обедом. Очень хороший был день, поэтому я очень доволен, что мы такое мероприятие провели.
– Я также слышал, что вы не только пригласили футболистов, но и заплатили полностью весь чек этого обеда.
– Да, это так. Это было за мой счёт.
– Минус первая зарплата?
– Нет, это, я считаю, нормальные вещи, когда тренер где-то приглашает команду на обед или на ужин. Это атмосфера, это благодарность ребятам. Это обычные вещи.
– У футболистов "Оболони" во время тренировки есть безграничный доступ к "Живчику" или какому-то другому напитку фабрики "Оболонь"?
– У нас безграничный доступ ко всему – к воде, к "Живчику", к коле, к лимонадам разным, к пиву. Доступ-то есть, но нужно понимать, что лимонад, кола и оранж нужно нечасто пить. И пиво тоже.
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