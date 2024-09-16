Жара и недостаток воды, которая еще и плохого качества. В Ворскле назвали причины ужасного газона

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о проблемах " Ворсклы " с газоном на своем домашнем стадионе. При этом, Вацко ссылался на слова вице-президент полтавского клуба Олега Лысака.

"Лысак пояснил эту ситуацию с газоном комплексом причин. Жаркое лето, когда температура на поверхности газона достигала 58 градусов. Дальше централизованное водоснабжение – оно прерывалось, когда были отключения света. Также в клубе считают, что город добавляет в воду некоторые химические добавки для предотвращения болезней, и эта концентрация добавок была слишком высокой. И это повредило газон.

В клубе рассчитывали, что пауза на матчи сборной позволит агрономам привести поле в адекватное состояние, а уже к маю сделать все "под ключ" - дренаж, обогрев, все должны были сделать", - сказал Вацко, ссылаясь на слова Лысака.

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"Впрочем, пауза на сборные уже прошла, а поле в Полтаве так и остается в плачевном состоянии. А у нас впереди осень с дождями и холодами", - добавил Вацко.