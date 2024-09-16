  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Четыре украинских клуба претендуют на Стецькова, которого Кривбасс отстранил от тренировок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре украинских клуба претендуют на Стецькова, которого Кривбасс отстранил от тренировок

Премьер-лига

На опального защитника есть претенденты

Четыре украинских клуба претендуют на Стецькова, которого Кривбасс отстранил от тренировок

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Как минимум 4 украинских клуба, претендуют на опального защитника "Кривбасса" Тимура Стецькова, сообщает ТаТоТаке.

Напомним, что футболист был отстранен от тренировок от первой и молодежной команд "Кривбасса" из-за того, что не хочет продлевать контракт с клубом. Сейчас Тимур тренируется на базе с индивидуальным тренером.

При этом, по данным источника, на 26-летнего футболиста претендуют "Карпаты", ЛНЗ, "Металлист 1925" и "Полесье".

Отмечается, что "львы" и "волки" хотели подписать игрока еще летом, а вот черкащане и харьковчане включились в борьбу за Стецькова лишь после того, как "Кривбасс" отстранил его от команды.

Чем закончился ситуация с игроком в "Кривбассе", пока что непонятно. Возможно, клуб будет вынужден продать футболиста зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги, так как контракт игрока рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне Тимур провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека в 1 миллион евро.

По теме
yellow-arrow
Удача приносит Колосу ничью с ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Шищенко: При переходе из Полесья в Оболонь я немного потерял в финансовом плане
yellow-arrow
Веселая игра, ничейный результат. Колос – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов) Тимур Стецьков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости