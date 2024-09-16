Четыре украинских клуба претендуют на Стецькова, которого Кривбасс отстранил от тренировок

Как минимум 4 украинских клуба, претендуют на опального защитника " Кривбасса " Тимура Стецькова, сообщает ТаТоТаке.

Напомним, что футболист был отстранен от тренировок от первой и молодежной команд "Кривбасса" из-за того, что не хочет продлевать контракт с клубом. Сейчас Тимур тренируется на базе с индивидуальным тренером.

При этом, по данным источника, на 26-летнего футболиста претендуют "Карпаты", ЛНЗ, "Металлист 1925" и "Полесье".

Отмечается, что "львы" и "волки" хотели подписать игрока еще летом, а вот черкащане и харьковчане включились в борьбу за Стецькова лишь после того, как "Кривбасс" отстранил его от команды.

Чем закончился ситуация с игроком в "Кривбассе", пока что непонятно. Возможно, клуб будет вынужден продать футболиста зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги, так как контракт игрока рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне Тимур провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека в 1 миллион евро.