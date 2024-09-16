Первый домашний гол в сезоне. Колос забил быстрый гол в ворота ЛНЗ. ВИДЕО

6 тур УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Колос" принимает ЛНЗ.

Поединок начался удачно для хозяев, которые открыли счет уже на 10-й минуте.

Получилась хорошая атака у ковалевцев, и после прострела с фланга От гусола то ли Ноникашвили, то ли Боливар в борьбе между собой скинули под удар Третьякову который с 5-6 метров и катнул мяч мимо вратаря. 1:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.