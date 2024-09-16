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УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали

Премьер-лига
Обновлено

Удача между командами распределилась неравномерно

УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали

Фото пресслужби ФК "Колос"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Началось для ковалевцев все идеально. Незамысловатая фланговая атака, отскок и Третьяков первым успешно играет на добивании. Однако, как показал дальнейший ход событий на поле, эта вылазка по сути и по факту была единственным проблеском света от "Колоса" в первом тайме. Вот просто отрезало с абсолютно любым конструктивом в атаке.

УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали - изображение 1

После этого, хозяева сделали то, что умеют лучше всего - большими силами сели на свою половину, чтобы "сушить" счет. Ну а черкасскую команду продолжила кошмарить череда травм... Буквально на ровном месте начал хромать и сломался лидер защиты ЛНЗ Хайдин Салиху. Как сообщили в перерыве, представитель Косово повредил ахиллово сухожилие. Длина скамейки запасных ЛНЗ сейчас и так, мягко говоря, не впечатляет от слова совсем. А тут еще и потеря основного центрбека...

УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали - изображение 2

Но-но. Тут как раз нужно отдать должное испанскому специалисту и его футболистам. Это только взбудоражило подопечных Карраско. Да и в целом, нравилось то спокойствие, которых присутствовало в ногах игроков ЛНЗ. Даже, несмотря на пропущенный мяч уже на самом старте встречи. Гости действовали методично и грамотно.

ЛНЗ полностью контролировал игру и был максимально близок не только к тому, чтобы сравнивать счет, а даже спокойно выходить вперед. Сначала с правого фланга из-за пределов штрафной площадки чуть не сломал каркас ворот Яшари, попав в крестовину. А чуть позже уже Топалов из штрафной зоны вколотил в перекладину. В обоих эпизодах это было без шансов для голкипера "Колоса" Пахолюка.

Больше удивляла на самом деле не игра подопечных Каррилло Карраско, а тотальная безыдейность от его визави на тренерском мостике. Да, конечно, у Поздеева значительно меньше опыта работы наставником во взрослом футболе. Однако, не нужно же быть гением, чтобы понять, что твоя команда просто отбывает номер на поле... Потому что, это так и было.

УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали - изображение 3

Если в первой половине матча, у "Колоса" после гола даже намеков не было на контратакующую игру. О контроле мяча и позиционных атаках даже речь не шла. То во втором тайме хозяева хотя бы относительно забегали. На поле снова появилось две команды.

Более того, эти хаотичные контрвыпады ковалевцев даже могли привести к их второму мячу. Аналитики здесь никакой нет, не ищите логики в футболе. Просто ошибся Бойко. Что привело к абсолютно убийственной возможности у вышеупомянутого Третьякова. Но удар у Максима получился неуклюжим.

УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали - изображение 4

Несмотря на этот всплеск от подопечных Поздеева, гол ЛНЗ должен был прийти. И так и произошло. Только в отличие от своего соперника, здесь была уже четкая наигранная комбинация, а не просто стечение обстоятельств. Бойко исправился за свою прошлую ошибку и идеально точно с углового нашел голову Момо, а тот как от ребенка отклеился от защитника "Колоса" - 1:1.

На удивление, но в концовке игра более-менее выровнялась. Хотя, по общей логике должно было быть наоборот. После забитого мяча гости должны были почувствовать запах крови и начать давить на оборонительные ряды ковалевцев с новой силой. Но все было банальнее: ЛНЗ устал, а "Колос" начал чаще прессинговать. Все же, подопечные Карраско слишком долго атаковали без обратной связи в виде голов, так сказать. В последние минуты как таковой структуры не просматривалось уже с обеих сторон. Хотя, при этом у обеих команд были голевые моменты.

Исходя из общего сценария поединка, черкасская команда должна была в конце концов находить свой второй мяч. Однако, ничья. ЛНЗ, откровенно, недобрал зачетных баллов, а "Колосу" сегодня удача как раз способствовала.

УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали - изображение 5

Черкасский коллектив поднимается в топ-4 УПЛ, хотя и провел больше матчей чем конкуренты. Вполне достойно. А вот у "Колоса" за 6 поединков только 3 очка. Не пора ли президенту "Колоса" Ивану Засухе задуматься над сменой главного тренера? Здесь даже не столько о результате, хотя он ужасен. А прежде всего - об игре, точнее ее отсутствии. Вопрос открытый. Или все-таки определенный прогресс есть и этот результат с таким ЛНЗ дает определенную какую-то надежду?

Фото пресс-службы ФК "Колос"

6-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 16-е сентября

Ковалевка, стадион "Колос"

Колос "Колос" - ЛНЗ ЛНЗ 1:1

Голы: Третьяков 10 - Момо 65

"Колос": Пахолюк - Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков - Криворучко (Салабай 62), Красничи (Диего 61) - Третьяков (Ильин 82), Ореховский, Гусол (Велетень 62) - Боливар (Паулаускас 75).

Запасные: Горох, Мысак, Шершень, Бурда, Ильин, Алефиренко, Велетень, Салабай, Безбородько, Паулаускас, Диего.

Главный тренер: Александр Поздеев.

ЛНЗ: Кучеренко - Путря (Норенков 69), Салиху (Авагимян 20), Муравский, Г. Пасич - Бойко (Бар 76), Яшари, Ноникашвили - Топалов (Олейник 69), Молло, Момо (Халайла 69).

Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Наумец, Олейник, Авагимян, Халайла.

Главный тренер: Каррилло Карраско.

Предупреждения: Боливар 35, Бойко 47, Топалов 53.

Арбитр: Когут Олег.

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
16.09.2024 в 20:03
Несомненно лучшим в этом матче был комментатор Спиваковский.Очень интересно и квалифицированно.Пока это самый профессиональный комментарий украинского чемпионата.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
16.09.2024 в 20:03
Несомненно лучшим в этом матче был комментатор Спиваковский.Очень интересно и квалифицированно.Пока это самый профессиональный комментарий украинского чемпионата.
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1
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