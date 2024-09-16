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Известна бригада арбитров, которая будет работать на перенесенном матче 4-го тура УПЛ Динамо - Ворскла
Главным будет Владимир Новохатний
фото - Олександр Приходько
УАФ назначила бригаду арбитров на перенесенный матч 4-го тура
Функции главного арбитра будет выполнять Владимир Новохатний.
Его ассистентами будут Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко, резервный арбитр - Клим Заброда.
Арбитр ВАР – Николай Балакин, его ассистент – Максим Чертоляс.
В турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает 3-е место с 12 очками из 12 возможных. "Ворскла" идет 9-й, имея 8 очков после 5 встреч.
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