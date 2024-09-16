Классика угловых. ЛНЗ сравнял счет в матче с Колосом. ВИДЕО

6 тур УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Колос" принимает ЛНЗ.

Поединок начался удачно для хозяев, которые открыли счет уже на 10-й минуте.

Впрочем, ЛНЗ поддавливал и мог сравнивать счет еще до перерыва (2 штанги), но забил уже после перерыва после классического углового – навес с угла поля на ближнюю, защитники ковалевцев не разобрались, и Момо головой подрезал мяч в сетку.

1:1 к 65-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.