  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Классика угловых. ЛНЗ сравнял счет в матче с Колосом. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Классика угловых. ЛНЗ сравнял счет в матче с Колосом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Черкассы наиграли на ответный гол

Классика угловых. ЛНЗ сравнял счет в матче с Колосом. ВИДЕО

Фото: ЛНЗ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

6 тур УПЛ завершается матчем понедельника, в котором "Колос" принимает ЛНЗ.

Поединок начался удачно для хозяев, которые открыли счет уже на 10-й минуте.

Впрочем, ЛНЗ поддавливал и мог сравнивать счет еще до перерыва (2 штанги), но забил уже после перерыва после классического углового – навес с угла поля на ближнюю, защитники ковалевцев не разобрались, и Момо головой подрезал мяч в сетку.

1:1 к 65-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Веселая игра, ничейный результат. Колос – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Известна бригада арбитров, которая будет работать на перенесенном матче 4-го тура УПЛ Динамо - Ворскла
yellow-arrow
УПЛ. Колос - ЛНЗ 1:1. Ковалевцы перебрали, черкащане недобрали
Колос (Ковалевка) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости