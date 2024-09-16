  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: При переходе из Полесья в Оболонь я немного потерял в финансовом плане
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: При переходе из Полесья в Оболонь я немного потерял в финансовом плане

Премьер-лига
Обновлено

Но дело тут не только в финансах

Шищенко: При переходе из Полесья в Оболонь я немного потерял в финансовом плане

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Новый главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко рассказал о своем переходе в киевскую команду из "Полесья".

– Я не сразу согласился, потому что когда я общался с президентом клуба Александром Слободяном, уже на следующий день мне нужно было принимать решение.

Времени не было совсем, потому что команда выходила уже после выходных дней, и нужно уже начинать тренировочный процесс. Поэтому решение нужно было принимать быстро.

И уже на следующий день после разговора я принял решение, что буду тренировать "Оболонь". Мечта каждого тренера – работать на самом высоком уровне. Самый высокий уровень у нас в Украине – это УПЛ, поэтому это был такой знаковый фактор, что я хочу работать в УПЛ.

– На момент, когда вы принимали это решение, у вас был действующая должность в "Полесье"?

– Да, я был спортивным директором академии.

Читайте такжеШищенко: У игроков Оболони безграничный доступ ко всему – к воде, Живчику, коле, лимонадам, пиву

– Как решился этот вопрос с, я так понимаю, владельцем "Полесья"?

– Да, я разговаривал с Геннадием Буткевичем. Я услышал от него, что он не против, чтобы я двигался дальше, развивался.

– Немного меркантильный вопрос. Я правильно понимаю, что спортивный директор академии "Полесья" и главный тренер команды УПЛ – и в этой ситуации вы все-таки финансово немного потеряли?

– Немного потерял (улыбается). Но финансовый вопрос не был знаковым, потому что финансы – это для меня не очень важно в переговорах. Поэтому мы по финансовым вопросам с президентом клуба Александром Слободяном решили за 2 секунды.

Где-то на 2-й день, на 2-ю тренировку я понял, что я уже здесь не 2 дня, а где-то уже полгода, потому что очень замечательные ребята, очень отличная атмосфера, отношение к тренировкам. Коллектив очень великолепный. Я был во многих командах, но редко встречал такой коллектив, как в "Оболони".

По теме
yellow-arrow
Четыре украинских клуба претендуют на Стецькова, которого Кривбасс отстранил от тренировок
yellow-arrow
Удача приносит Колосу ничью с ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Веселая игра, ничейный результат. Колос – ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
Сергей Шищенко Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости