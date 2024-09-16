Спортдир Вереса: Госпожа Монзуль, еще долго ждать перемен?

Спортивный директор " Вереса " Юрий Габовда по итогам матча 6-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:2) обратился к главе комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль. Напомним, что в этой игре в ворота "Вереса" был назначен спорный пенальти.

При счете 1:1 в матче "Верес" – "Полесье" мяч попал в руку защитника ровенской команды Михаила Протасевича. После просмотра ВАР арбитр Виктор Копиевский назначил пенальти в ворота "Вереса".