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Спортдир Вереса: Госпожа Монзуль, еще долго ждать перемен?

Премьер-лига

Полесье забило решающий гол Вересу со спорного пенальти

Спортдир Вереса: Госпожа Монзуль, еще долго ждать перемен?

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда по итогам матча 6-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:2) обратился к главе комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль. Напомним, что в этой игре в ворота "Вереса" был назначен спорный пенальти.

При счете 1:1 в матче "Верес" – "Полесье" мяч попал в руку защитника ровенской команды Михаила Протасевича. После просмотра ВАР арбитр Виктор Копиевский назначил пенальти в ворота "Вереса".

"Госпожа Монзуль, еще долго ждать перемен? А то мы уже устали от разных трактовок для разных команд", - написал Габовда в Инстаграме.

Спортдир Вереса: Госпожа Монзуль, еще долго ждать перемен? - изображение 1
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Юрий Габовда Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Екатерина Монзуль
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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