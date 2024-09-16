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Спортдир Вереса: Госпожа Монзуль, еще долго ждать перемен?
Полесье забило решающий гол Вересу со спорного пенальти
Фото Павла Кубанова - УАФ
Спортивный директор "
При счете 1:1 в матче "Верес" – "Полесье" мяч попал в руку защитника ровенской команды Михаила Протасевича. После просмотра ВАР арбитр Виктор Копиевский назначил пенальти в ворота "Вереса".
"Госпожа Монзуль, еще долго ждать перемен? А то мы уже устали от разных трактовок для разных команд", - написал Габовда в Инстаграме.
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