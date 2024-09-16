Краснопир: Хочется попасть в сборную Украины, и не на один матч

Нападающий " Руха " Игорь Краснопир рассказал о целях, которых хочет достичь львовская команда в нынешнем сезоне.

"Мы в команде в этом сезоне хотим бороться за призовые места в УПЛ. И у нас все для этого есть. И это нормальная цель. Мы физически готовы, хорошо с ребятами друг друга понимаем на поле и будем улучшаться. Думаю, да, хотим и будем стараться бороться за призовые места.

Мои личные цели? Не ставлю себе планку, сколько нужно забить. Нужно выходить и забивать в каждом матче. И, конечно, хочется попасть в сборную Украины, но все постепенно. Хочется не на один матч попасть в национальную команду", – сказал Краснопир.