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Краснопир: Хочется попасть в сборную Украины, и не на один матч

Премьер-лига
Обновлено

А в чемпионате - занять призовые места

Краснопир: Хочется попасть в сборную Украины, и не на один матч

ФК Рух

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Нападающий "Руха" Игорь Краснопир рассказал о целях, которых хочет достичь львовская команда в нынешнем сезоне.

"Мы в команде в этом сезоне хотим бороться за призовые места в УПЛ. И у нас все для этого есть. И это нормальная цель. Мы физически готовы, хорошо с ребятами друг друга понимаем на поле и будем улучшаться. Думаю, да, хотим и будем стараться бороться за призовые места.

Мои личные цели? Не ставлю себе планку, сколько нужно забить. Нужно выходить и забивать в каждом матче. И, конечно, хочется попасть в сборную Украины, но все постепенно. Хочется не на один матч попасть в национальную команду", – сказал Краснопир.

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Украина Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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