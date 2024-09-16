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Карраско: Мы можем быть наполовину довольными результатом, потому что Колос тоже мог выиграть

Премьер-лига
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ЛНЗ и Колос расписали боевую ничью

Карраско: Мы можем быть наполовину довольными результатом, потому что Колос тоже мог выиграть

Фото: Динамоманія

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско подвел итог матча 6-го тура УПЛ с "Колосом" (1:1).

– Мы не начали так, как хотели. Мы хотели двигать мяч гораздо быстрее. Игроки также должны были быть более интенсивными в начале игры. А потом мы еще пропустили ранний гол, и это показывает, что мы не были должным образом сконцентрированы. Если ты пропускаешь так рано, то ощущаешь тревогу.

Также была травма Салиху, и мы должны были делать ранние замены, и поэтому все, что мы планировали, не работало так, как мы хотели.

Потом у нас были моменты. Мы понимали, что проигрываем и должны забивать, должны играть на мяче. Это было то, с чего мы хотели начинать.

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Когда начался 2-й тайм, мы немного адаптировались, перестроились. Мы должны были принять решение. Если ты не хочешь пропустить 2-й мяч, ты должен играть с должной концентрацией.

Мы очень просто позволяли сопернику создавать моменты. У нас тоже были моменты, мы 2 раза попали в перекладину. После этого мы могли как выиграть, так и проиграть.

– Ничья, на ваш взгляд, справедливый результат? Для вас это потеря очков?

– Учитывая состав нашего оппонента, мы должны были выигрывать эту игру и мы не можем быть довольны этим результатом.

Но с другой стороны, если ты пропускаешь в дебюте, теряешь одного игрока и должен делать замену – тогда мы можем быть наполовину довольными этим результатом, потому что они также могли выиграть.

– Известно ли уже что-нибудь о повреждении Салиху?

– Мы должны дождаться результатов медосмотра. У него что-то с ахиллом. Мы не знаем, есть ли там перелом, но он жаловался на него.

– Насколько сейчас сложно строить игру без травмированных игроков?

– Это та ситуация, когда игроки со скамейки запасных должны делать шаг вперед и показывать, что они готовы играть. Если они демонстрировали недовольство тем, что не играют, то сейчас у них как раз есть шанс показать себя.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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