Фулбеки и центр поля Шахтера и Динамо, джокеры Кривбасса и Черноморца, тренерские перформансы. Символическая сборная 6-го тура УПЛ

Родная УПЛ вернулась после двухнедельной паузы на матчи сборных. На этот раз обошлось без форс-мажоров, и к счастью, все матчи были успешно сыграны!

Главным маркером 6-го тура чемпиона Украины сезона 2024/25 стало установление нового лидера турнирной таблицы. "Александрия" Руслана Ротаня потеряла очки в дебютном матче для Сергея Шищенко во главе киевской "Оболони". В свою очередь житомирское "Полесье" Имада Ашура оформило камбэк в игре с ровенским "Вересом". Таким образом, "горожане" и "волки" сейчас имеют в своем активе по 13 зачетных баллов.

Также победы в минувший уик-энд праздновали наши гранды: донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". "Горняки" под руководством Марино Пушича накануне старта в Лиге чемпионов уничтожили львовские "Карпаты" Владислава Лупашко - со счетом 5:2. Ну а "бело-синие" Александра Шовковского не заметили луганскую "Зарю" (2:0). Не отстал в этом контексте и бронзовый призер прошлой кампании украинского первенства - криворожский "Кривбасс". Хоть и подопечные Юрия Вернидуба одержали не такую уверенную победу, как вышеупомянутые конкуренты, минимально обыграв дебютанта украинского элитного дивизиона в лице "Левого Берега" Виталия Первака.

Второй свой триумф под руководством Александра Бабича также оформил одесский "Черноморец", на 90+4 минуте вырвав три очка у "Ингульца".

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 6-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Георгий Ермаков ("Александрия")

Хоть и "горожане" не сумели переиграть киевскую "Оболонь", Ермаков в свою очередь не подкачал и выдал надежный матч. Георгий, как минимум, трижды классно сыграл на линии ворот, спасая команду Руслана Ротаня. В общем, приличный "сухой" матч для стража ворот "Александрии". А что еще нужно для вратаря?

Правый защитник: Винисиус Тобиас ("Шахтер")

Весь "Шахтер" во встрече с "Карпатами" был об атаке, и только об атаке. И в этом контексте среди всех защитников дончан бразильский фулбек выглядел наиболее гармонично. Тобиас практически всю игру провел на чужой половине поля, давая свободу на фланге Зубкову, да еще и записал на свой счет ассист. Ну а если говорить об игре в обороне, то там традиционно ко всем футболистам действующего чемпиона есть определенные вопросы... Особенно, на фоне старта в главном еврокубке.

Левый защитник: Константин Вивчаренко ("Динамо")

В игре с луганской "Зарей" фулбек динамовцев не имел хлопот в обороне, однако к атаке подключался на протяжении всей встречи. В частности, Вивчаренко дважды был близок к взятию ворот команды Юрия Коваля, и даже отметился ассистом на гол Буяльского.

Центральный защитник: Андерсон Джордан ("Заря")

Да, команда бразильца проиграла свой поединок. Но ведь, при этом в соперниках было само киевское "Динамо". И против "бело-синих" фактурный центрбек действительно выдал солидный личный перформанс. Джордан совершил кучу выносов и блоков. Было бы вообще идеально, но немного испортил впечатление от игры легионера эпизод с упущенной линией офсайда во время гола Буяльского.

Центральный защитник: Владислав Приймак ("Оболонь")

Центрбек "пивоваров" по сути и стал одним из главных факторов первого заработанного очка для Сергея Шищенко во главе "Оболони". Владислав и на оборону классно играл, и на атаку. Приймак был лидером защиты и вместе с партнерами практически не давал футболистам "Александрии" развернуться и найти свободное пространство для врываний в штрафную киевлян.

Центральный полузащитник: Александр Пшеничнюк ("Черноморец")

18-летний хавбек "моряков" отыграл всего 12 минут против "Ингульца" и запомнился лишь голом. Но каким! Когда уже никто не верил в возможный триумф, Пшеничнюк решился на удар "ножницами" на 90+4 минуте. Да, немного корявыми, но ведь победными! И только за это стоит включить юниора в нашу символическую сборную. Уверены, Александр Бабич также согласится с этим, хех. Как никак вторая победа в сезоне.

Центральный полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Хет-трик против львовских "Карпат". Что-то еще нужно аргументировать? Артем был чрезвычайно активным в игре против подопечных Владислава Лупашко, что и вылилось сразу в 3 забитых мяча. И забивал при этом Бондаренко на любой вкус, с разных позиций. И как вишенкой на торте стал "парашютик" над головой Кемкина. Хавбек "горняков" точно добавил в свой актив кредитов доверия от боснийского коуча. И очень вовремя. Так как в центре поля у "Шахтера" развернулась настоящая битва среди конкурентов - всем места на поле не хватает. А тут еще и на носу Лига чемпионов.

Левый полузащитник: Александр Назаренко ("Полесье")

Очередной "гол+пас" от Александра в этой кампании УПЛ. В поединке против ровенского "Вереса" вингер "волков" обеспечил для своей команды результат и по праву является лучшим бомбардиром чемпионата. Сначала Назаренко точно подал на голову своему одноклубнику Гуцуляку, а через несколько минут уже сам расписался в воротах ровенчан, реализовав 11-метровый.

Правый полузащитник: Максим Задерака ("Кривбасс")

Максим сыграл впервые после долгогго восстановления от травмы. Задерака вышел на замену во втором тайме встречи с "Левым Берегом" и менее чем через 10 минут при очень вязкой игре сделал результат. Первый матч в сезоне и первый забитый мяч, еще и триумфальный. Очень символично!

Сюда номинально также можно было бы поставить Безерру из "Александрии" - за качественный матч легионера "горожан", или же Алексея Гуцуляка из житомирского "Полесья", который сравнял счет против "Вереса". А еще и был Александр Зубков, с его "гол+ассист" против "Карпат", и Максим Третьяков, который своим забитым мячом вдохновил по сути мертвый "Колос" на борьбу. Но у этих четырех не было такой истории как у Максима, поэтому в основу идет именно представитель криворожан.

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский ("Динамо")

Иногда кажется, что ветеран киевлян уже немного не вписывается в это новое скоростное "Динамо" под руководством Александра Шовковского, сбивая темп атак киевлян. Однако, индивидуальное мастерство Виталия никуда не исчезло. В противостоянии с "Зарей" Юрия Коваля многолетний ветерен динамовцев сначала самостоятельно открыл счет, а позже еще и создал убийственную возможность для другой легенды - Ярмоленко. Но, результативного дубля, к сожалению, не получилось - Андрей попал в штангу.

Форвард: Даниил Сикан ("Шахтер")

Нападающий "горняков" отметился лишь одним мячом в матче против львовский "Карпаты". Почему "лишь одним", потому что подопечные Марино Пушича расписались в воротах "львов" сразу 5 раз! Тем не менее, гол Сикана был не менее важным. Под занавес первого тайма форвард донецкой команды ударом головой классно замкнул классическую вертикальную атаку. Да и вообще, на протяжении всего отведенного игрового времени Даниил хорошо двигался между линиями, стягивал соперников на себя и создавал пространство для партнеров.

Главный тренер: Имад Ашур ("Полесье") / Александр Шовковский ("Динамо") / Сергей Шищенко ("Оболонь")

А вот в этой номинации каждый выберет для себя лучшего! Явного фаворита нет, но все три специалиста продемонстрировали качественные, именно тренерские решения, в этом туре.

Коуч житомирских "волков" подстроился под соперника и события на поле, что позволило "Полесью" оформить камбэк в матче с ровенским "Вересом" Олега Шандрука. Наставник серебряного призера от первой до последней секунды контролировал игру с луганской "Зарей" Юрия Коваля, умело меняя ритм и темп своих подопечных. Ну а новоиспеченный главный тренер "пивоваров" буквально за неделю слепил из этой "Оболони" Валерия Иващенко команду, которая остановила такую "Александрию" Руслана Ротаня.

Запасные: Иван Пахолюк ("Колос"), Андрей Кожухарь ("Верес"), Артем Шабанов ("Александрия"), Роман Дидык ("Рух"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Виталий Бойко (ЛНЗ), Евгений Пидлепенец ("Карпаты"), Безерра ("Александрия"), Александр Зубков ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Николай Гайдучик ("Верес"), Максим Третьяков ("Колос"), Кевин "Шахтер", Момо (ЛНЗ).