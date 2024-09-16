Габовда: У каждого клуба есть вопросы к судейству, но почему все молчат?

Спортивный директор " Вереса " Юрий Габовда раскритиковал назначение пенальти в ворота своей команды матче 6-го тура УПЛ против "Полесья" (1:2) и свое обращение к председателю комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль.

– Неприятный осадок после матча в Житомире остался, или как понимать этот пост?

- Я не хотел бы круто комментировать судейство, поскольку в каждом туре есть моменты, когда судьи допускают ошибки, даже когда на всех матчах есть ВАР.

– Каким вы видите решение этой проблемы?

– Нужно исправлять эту ситуацию. Возможно, изменилась трактовка правил, а мы не в курсе? Хочется прозрачности, слышать объяснение представителей судейского корпуса в прямом эфире, сделать аналитическую программу, в которой разбирали ошибки и объясняли решения арбитров. Я уже запутался, потому что, общаясь с коллегами – одним объясняют одно, другим – другое, третье. Хотелось бы видеть рейтинги арбитров, выставляющих им оценки. Мы должны все видеть, чтобы была прозрачность.

Чтобы изменения произошли, нужно стучать в разные двери. Я знаю, что в каждом клубе есть вопросы к судейству, но почему все молчат? Давайте об этом говорить. Мы скидываемся немалыми средствами на судейский фонд, бонусы и зарплаты. Зачем мы это делаем? А улучшения нет.

– До вчерашнего вечера я тоже не был в курсе, что попадание в руку с нескольких сантиметров от соперника является основанием для пенальти.

– Мы уже запутались в этих трактовках. Такое впечатление, что от матча к матчу правила меняются. Много непонятного.

Сейчас мне могут упрекнуть, что нужно на игру своей команды смотреть. Но мы не сбрасываем ответственность с себя. У нас были проблемы, над которыми мы работаем еженедельно. Мы это все понимаем. Если при нашей выигрышной игре ошибки, надо об этом поговорить. Даже если мы выиграли и судья ошибся, это нужно разделять. Чтобы не выглядело так, что я жалюсь на судейство. Много надежд на перемены, но меня слишком пугают решения, которые можно проверить через ВАР.

По-моему, там прикосновение Гуцуляка имело место. Протасевичу надо было себе руку отрубить? В общении с коллегами ни один человек не сказал мне, за что здесь можно было зацепиться. Команда потратила много сил на поле на тренировках, терпит. Очень больно, когда труд футболистов обесценивается такими решениями.