Поздеев - о матче с ЛНЗ: Нужно было закатать рукава и демонстрировать много черновой работы

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев подвел итог матча 6-го туру УПЛ с ЛНЗ (1:1) .

– Трудная игра. Очень хороший соперник. Так складывалась игра, что мы продемонстрировали характер – это очень понравилось. Был на поле характер, была неуступчивость, было большое желание, понимание, что мы делаем, как мы договорились играть.

Да, мы сегодня сыграли осторожнее, и в идеале хочется больше быть с мячом, но есть такие игры, как сегодня, есть такие времена, как сегодня – я о нашей ситуации – когда нужно закатать рукава и демонстрировать много черновой работы, работать на поле. Оно приносит свои плоды.

– Что все-таки повлияло на команду, что сегодня мы увидели такую, совсем другую, игру от "Колоса"?

– Да ничего не повлияло. Тут у каждого парня в команде большое желание исправить ситуацию. От тренерского штаба, от работников и футболистов все хотят исправить ситуацию. Мы понимаем, что она сама по себе не исправится – для этого нужно прилагать больше усилий в каждом аспекте.

И когда ты это понимаешь, когда делаешь правильные шаги, когда прилагаешь правильные усилия – оно имеет положительную динамику.

– Банальный пропущенный гол после углового. Почему это произошло?

– Хороший вопрос, почему так произошло. Стандартное положение, и действительно обидно, очень просто. Мы сражались за этот результат и очень просто дали отыграться. Надо разбираться. Стандартное положение – это очень важный аспект. Сегодня мы немного в нем недоработали.

– "Колос" был 3-й самой старшей командой в УПЛ. Сегодня средний возраст игроков – 23,7 лет, то есть это уже 3-й самый молодой состав УПЛ. С чем связаны такие скачки? Может, вам комфортнее работать с младшими игроками?

– Нет такой разницы, комфортнее или не комфортнее. Скажем так, молодежь – это будущее наше. Если она дает основания быть здесь – я не вижу препятствий. А глобально не важно тебе 18 или 34. Здесь вопрос один: ты готов работать или не готов, ты готов учиться или нет. Все, другого нет. Сколько лет – неважно.

Молодые ребята дают основания, не без проблем, конечно, поэтому имеют свой шанс. И я очень доволен, что они растут в УПЛ.

– Сегодня вышли в старте игроки, которые, по сути, очень мало провели времени с командой – Боливар, Красники. Как вы оцениваете их сегодняшнюю игру?

– Молодцы, старались. Они с корабля на бал попали. У нас есть некоторые кадровые проблемы. Ребятам было тяжело, они не в оптимальных кондициях, но они терпели, пытались быть частью команды, не выпадать, понимать, что и как мы делаем. Это большой плюс и большое спасибо. Мы рады, что они отдали всех себя

– Что скажете об игре Диего?

– То же самое. У Диего есть очень классные качества. Он физически очень классно сложен. Здесь вопросы травм, к сожалению, они его преследуют. Очень надеемся, что он будет дальше набирать кондиции. Он важный для нас игрок.