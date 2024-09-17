Руслан Забранский: Работа в Карпатах набирает обороты, результаты не за горами

Бывший футболист "Карпат", "Николаева", "Кривбасса", "Прикарпатья" и "Таврии" Руслан Забранский поделился мыслями о событиях завершившегося в понедельник 6-го тура чемпионата Премьер-лиги.

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– Отчетный тур растянулся на четыре дня, во время которых мы увидели много интересного. Правда, о первом игровом дне этого не скажешь, ведь итоговые нули на табло в матче "Оболонь" - "Александрия" вряд ли порадовали болельщиков…

– Согласен. Вряд ли любители футбола получили удовольствие от этого поединка. Футболисты "Оболони" играли на эмоциях, ведь команду возглавил новый главный тренер, и они, надо полагать, хотели себя показать с лучшей стороны. В определенной степени за счет настроя они и сыграли вничью. Для "пивоваров" этот результат можно считать неплохим, особенно с позиции того, что "Александрия" являлась лидером. Но повторюсь: счет, как и игра, из той категории, который не очень нравился болельщикам.

- В поединке "Черноморца" с "Ингульцом", который по календарю должен был состояться в Петрово, но из-за отсутствия разрешения играть на стадионе этого поселка команды встретились в Одессе, победили "моряки" 1:0. Однако все специалисты, как и главный тренер "Ингульца" Василий Кобин считают, что матч был ничейным...

– Я думаю так же. Соперники примерно одинаковы как по силе, так и по подбору футболистов. "Черноморец" стремился к победе, ведь играл дома. К тому же нужно было у кого-то выигрывать, тем более что с "Ингульцем" проще играть, чем с топ-клубамы Премьер-лиги. Так что считаю, что ничья 0:0 или 1:1 действительно была бы закономерным итогом. Но "Черноморцу" в какой-то степени больше повезло. Возможно, футболисты "Ингульца" уже подумали, что будет ничья и им не хватило концентрации. К концу игры обычно не хватает кислорода для головного мозга, потому что сказываются большая нагрузка и определенная усталость.

– Оба наших гранда свои матчи выиграли: "Динамо" у "Зари" – 2:0, а "Шахтер" у "Карпат" – 5:2. В обоих случаях все закономерно?

– Да. В киевском матче "Динамо" не слишком напрягалось, а выиграло спокойно, на классе. Мне кажется, что если бы нужно было забить еще, киевляне бы это сделали. Если говорить о другом матче с участием гранда, то "Шахтер" поймал кураж и получил немного фарта (следует отметить, что два мяча забили после рикошетов). В таких обстоятельствах и при той заряженности и настрое на игру со стороны горняков "Карпатам" было трудно что-то противопоставить, ведь в ворота львовян много "залетело". После этого "Шахтер" спокойно себе доигрывал матч, а по сопернику было понятно, что он ничего не сможет сделать. Ну разве что где-то один мяч забить, как это удалось Чачуа. Его гол сделал результат несколько более мягким, ведь 5:2 это не 5:1.

– Что скажете о выступлении "Карпат" в элите?

– У команды было мало времени на подготовку. Если в физическом плане футболистов "Карпат" подтянули, то по поводу игр и всего остального говорить можно разве что после зимних сборов. Тогда и можно будет сказать, что эта команда этих тренеров. Ведь в межсезонье, когда велась подготовка к чемпионату, долгое время в "Карпатах" было непонятно, кто будет, что будет и как будет. В целом же львовская команда старается играть в интересный, агрессивный и зрелищный футбол. Работа в клубе набирает обороты, поэтому уверен: результат не за горами!

- Для "Руха", который встречался в Полтаве с "Ворсклой", была хорошая возможность снова набрать максимум очков, ведь большую часть матча гости играли в большинстве. Однако полтавчане выстояли и достигли "сухой" ничьей. Кому ее можно больше занести в актив?

– Думаю, что "Ворскле". Ведь полтавская команда играла в меньшинстве, а соперник у нее был непростым. "Рух" сейчас на ходу, многое забивает. Футболисты этого коллектива не первый год вместе играют, к тому же, команда хорошо подготовлена ​​к чемпионату. Так что "Ворскла" в этом матче "отскочила".

- Дебютант элиты "Левый берег" был близок к тому, чтобы пополнить очковый багаж одним пунктом, однако в домашней встрече с "Кривбассом" пропустил единственный мяч в ее заключительной фазе. Не хватило концентрации?

– Возможно, и так. Видимо, сказалось напряжение. Футболисты "Левого берега" бились всю игру, старались и как минимум ничью они заслужили. Но не сыграли до свистка. Думали, что получится получить одно очко с "Кривбассом". Но не вышло. Впрочем, видно, что "Левый берег" - команда, которая только вчера играла в первой лиге, но она бьется, старается и потихоньку набирает очки.

- Насколько заслужена победа "Полесья" над "Вересом" (2:1)?

– Считаю ее не совсем заслуженной. Потому что у "Вереса" было очень много голевых моментов. Кажется, в два раза больше, чем у "Полесья". И если бы ровенчане реализовали хотя бы третью часть из них, то этот матч точно выиграли бы. По крайней мере, как минимум ничью гости заслуживали. Думаю, что у житомирской команды наметился спад. Вместо этого у "Вереса" заметен подъем. К поединку в Житомире ровенчане сыграли товарищеский матч с "Карпатами", в котором победили – поэтому и почувствовали уверенность. Некоторое время "Верес" не мог найти свою игру, однако по матчу с "Полесьем" видно, что сдвиги к лучшему есть.

– Результат матча в Коваливке, где "Колос" сыграл вничью, 1:1, с ЛНЗ, по игре?

– Коваливская команда забила быстрый мяч и казалось, что это позволит ей играть по счету, чувствуя эмоциональный подъем. Однако особенно во втором тайме ЛНЗ все больше и больше проявлял желание изменить ход событий. Гости проявили себя с лучшей стороны. Видно, что черкасскому коллективу удалось усилиться искусными исполнителями, которые в конце концов и добились своего, сравнив счет. Могли забивать и больше, но перевес, который стал ощутимым ближе к завершению матча, в победный гол не воплотили. "Колос", похоже, несколько засиделся с победными результатами. В нынешнем чемпионате их еще не было, хотя болельщики ждут от коваливцев большего. Но почему-то никак не выходит.

- Не кажется ли вам, что в таких условиях "Колос" может стать третьей по счету командой, у которой в ходе чемпионата может смениться главный тренер?

- Все возможно. Ведь слишком долго коваливские футболисты в чемпионате топчутся на месте. В таких случаях обычно и происходят изменения на тренерском мостике.