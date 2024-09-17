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Футболиста Кривбасса прооперируют. Срок восстановления неизвестен

Премьер-лига
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Серьезная кадровая потеря у бронзового призера УПЛ

Футболиста Кривбасса прооперируют. Срок восстановления неизвестен

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

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Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго вылетел на неопределенное время из-за повреждения связок ключично-акромиального соединения.

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Он получил травму в матче против "Левого Берега" (1:0). Африканский футболист появился на поле лишь на 83-й минуте. 22-летнего камерунца ожидает операция.

В текущем сезоне игрок обороны сыграл 5 поединков и провел на скамейке запасных только полную встречу с "Карпатами" (0:3). В первой половине сентября получил вызов в сборную Камеруна на матчи квалификации КАН, но наблюдал за действиями партнеров со скамейки запасных.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
Бий-біжи
Опубликовал: Александр Симченко
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