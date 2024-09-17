Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболиста Кривбасса прооперируют. Срок восстановления неизвестен
Серьезная кадровая потеря у бронзового призера УПЛ
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго вылетел на неопределенное время из-за повреждения связок ключично-акромиального соединения.
Он получил травму в матче против "Левого Берега" (1:0). Африканский футболист появился на поле лишь на 83-й минуте. 22-летнего камерунца ожидает операция.
В текущем сезоне игрок обороны сыграл 5 поединков и провел на скамейке запасных только полную встречу с "Карпатами" (0:3). В первой половине сентября получил вызов в сборную Камеруна на матчи квалификации КАН, но наблюдал за действиями партнеров со скамейки запасных.
Популярное сейчас
- Четыре украинских клуба претендуют на Стецькова, которого Кривбасс отстранил от тренировок
- Удача приносит Колосу ничью с ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Скандал вокруг Манчестер Сити набирает обороты: клубы АПЛ обеспокоены секретностью процесса
- Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов