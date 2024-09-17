Чоботенко – о травме: Была очень большая рана. Наложили 8 швов

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал, как чувствует себя после повреждения, полученного в матче 6-го тура УПЛ против "Вереса" (2:1).

"Все хорошо. Наложили 8 швов. Ну, ничего, будет заживать. Так что думаю, что на следующую игру буду готов.

[Почему играл до перерыва] Потому что была очень большая рана, и врач не успел бы мне зашить эту рану. И очень сильно уже под конец болела голова. Потом к концу матча стало совсем плохо, поэтому хорошо, что не продолжил этот матч, потому что 100% не доиграл бы его".