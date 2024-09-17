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Чоботенко – о травме: Была очень большая рана. Наложили 8 швов
Футболист отыграл тайм, несмотря на физический дискомфорт
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал, как чувствует себя после повреждения, полученного в матче 6-го тура УПЛ против "Вереса" (2:1).
"Все хорошо. Наложили 8 швов. Ну, ничего, будет заживать. Так что думаю, что на следующую игру буду готов.
[Почему играл до перерыва] Потому что была очень большая рана, и врач не успел бы мне зашить эту рану. И очень сильно уже под конец болела голова. Потом к концу матча стало совсем плохо, поэтому хорошо, что не продолжил этот матч, потому что 100% не доиграл бы его".
"Очень болела голова, потом, повторюсь, к концу матча стало плохо. Слава Богу, что не подтвердился диагноз [сотрясение мозга]”, – сказал Чоботенко.
Сергей в текущем сезоне появлялся на поле во всех пяти матчах с участием "волков".
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