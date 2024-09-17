Динамо - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В перенесенном матче четвертого тура УПЛ "Динамо" будет принимать "Ворсклу". Киевляне в нынешнем чемпионате очков еще не теряли и явно не собираются останавливаться на достигнутом. Тем не менее, полтавчане это точно не мальчики для избиения.

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В прошлом туре "Ворскла" почти час играла в меньшинстве, но смогла не проиграть "Руху". Киевляне благодаря голам во втором тайме победили "Зарю" - 2:0. Отметим, что полтавчанам не помогут Скляр и Павлюк.

Поединок 4-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Динамо" - "Ворскла" состоится в среду, 18 сентября 2024 года, в 18:00.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также трансляция будет доступна на 2+2.