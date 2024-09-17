Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Руха - про 0:0 с Ворсклой: Недовольны результатом. К тому же, пришлось играть на ужасном газоне
С полем надо что-то делать
Фото: ФК Рух
Капитан "Руха" Денис Пидгурский назвал причину отсутствия голов в матче шестого тура УПЛ с "Ворсклой" (0:0).
"Мы ехали в Полтаву только за победой. Поэтому настрой был максимальным. Однако получалось далеко не все. В первом тайме не хватало динамики и хозяевам удавалось выходить из-под прессинга. Видимо, сказалось то, что во время сентябрьской паузы в УПЛ "Рух" тренировался не в полном составе и подошел к матчу с "Ворсклой" с неодинаковым состоянием готовности.
Даже когда в конце первого тайма полтавчане оказались в меньшинстве, это нам каких-то дивидендов не принесло. Хозяева большими силами отошли к своим владениям и пробить эту "стену" не удавалось, потому что возникли проблемы с последним пасом. К тому же, пришлось играть на ужасном газоне, а при таких условиях отбиваться легче, поэтому мы остались недовольны ничейным результатом", - рассказал Пидгурский.
В 5 матчах чемпионата Украины "Рух" набрал 10 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Динамо - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ничья Колоса и ЛНЗ, назначение Вирта, потеря Интера перед ЛЧ. Главные новости за 16 сентября
- Василий Кобин: Собрал собрание, на котором сообщил подопечным, что нам придется осенью играть только выездные матчи
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам