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Капитан Руха - про 0:0 с Ворсклой: Недовольны результатом. К тому же, пришлось играть на ужасном газоне

Премьер-лига

С полем надо что-то делать

Капитан Руха - про 0:0 с Ворсклой: Недовольны результатом. К тому же, пришлось играть на ужасном газоне

Фото: ФК Рух

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Капитан "Руха" Денис Пидгурский назвал причину отсутствия голов в матче шестого тура УПЛ с "Ворсклой" (0:0).

"Мы ехали в Полтаву только за победой. Поэтому настрой был максимальным. Однако получалось далеко не все. В первом тайме не хватало динамики и хозяевам удавалось выходить из-под прессинга. Видимо, сказалось то, что во время сентябрьской паузы в УПЛ "Рух" тренировался не в полном составе и подошел к матчу с "Ворсклой" с неодинаковым состоянием готовности.

Даже когда в конце первого тайма полтавчане оказались в меньшинстве, это нам каких-то дивидендов не принесло. Хозяева большими силами отошли к своим владениям и пробить эту "стену" не удавалось, потому что возникли проблемы с последним пасом. К тому же, пришлось играть на ужасном газоне, а при таких условиях отбиваться легче, поэтому мы остались недовольны ничейным результатом", - рассказал Пидгурский.

В 5 матчах чемпионата Украины "Рух" набрал 10 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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