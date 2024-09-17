Гагарин: У Кривбасса 30 футболистов, а такая ситуация случилась только со Стецковым. Может, проблема не в клубе?

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал отстранение от тренировок с командой защитника Тимура Стецькова.

"К сожалению, такое случается в футболе и не только в "Кривбассе", но у всех ситуации разные. Это плохая практика, если это происходит систематически. Но хотел бы заметить, что у нас в клубе 30 футболистов, а такая ситуация случилась только с одним, так, может, проблема не в клубе? Я понимаю, что обычно футбольное сообщество становится на сторону футболистов, но, думаю, что здесь надо учитывать все нюансы и детали.

Ни одно решение не принимается без ведома президента. Этот случай не является исключением, тем более, насколько мне известно, Тимур лично просил президента не продавать его летом, хотя предложения были. Это их договоренность, частью которой было продление контракта.

Считаю, это очень весомый аргумент, для понимания контекста всей этой истории. Так вот, они поговорили, и клуб и президент, как всегда, пошли навстречу игроку, но, к сожалению, потом это оказалось банальной хитростью футболиста и агента, или, как он себя называет "консультанта".

Как сейчас Юрий Николаевич может рассчитывать на игрока, который мыслями явно не в нашем клубе? Между ними был личный разговор после которого и было принято окончательное решение. В 2022 Вернидуб поверил в Стецькова в самом начале его пребывания в "Кривбассе", когда Тимур только начал восстанавливаться после тяжелой травмы колена и сделал из него за полгода основного игрока бронзового призера УПЛ.



Помните, как перед зимней паузой многие видели в Стецькове кандидата в национальную сборную? У меня простой вопрос, а где сейчас эти разговоры? Я считаю, что игрок не справился с этим давлением, а ближайшее окружение и всякие "консультанты" только усиливали это давление, что негативно влияло на самого Тимура. Но Юрий Николаевич верил и продолжал доверять и поддерживать игрока. А что было дальше, я уже говорил», - приводит слова Гагарина Sport-express.