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Палкин: Трансфер Мудрика - историческая сделка
Гендир Шахтера - о переходе Мудрика в Челси
shakhtar.com
Генеральный директор "
"Да, было такое, что некоторые клубы в переговорах подчеркивали, что у нас такое тяжелое финансовое положение из-за войны. Они хотели снизить цену. Но мы дали понять, что ценность наших игроков не уменьшится.
К примеру, трансфер Мудрика - для нас это была историческая сделка. Никогда еще украинский игрок не переходил из рук в руки за такие большие деньги! "Арсенал" тоже хотел его и предлагал большие деньги. Но мы выбрали "Челси". Эта сделка помогла нам также показать свою силу на трансферном рынке", - рассказал Палкин.
Напомним, что "Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро. Еще 30 млн были прописаны при трансфере в качестве бонусов.
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