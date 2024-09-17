Палкин: Трансфер Мудрика - историческая сделка

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о том, как клуб ведет трансферную политику после начала полномасштабного вторжения России, остановившись, в частности, на продаже Михаила Мудрика в "Челси".

"Да, было такое, что некоторые клубы в переговорах подчеркивали, что у нас такое тяжелое финансовое положение из-за войны. Они хотели снизить цену. Но мы дали понять, что ценность наших игроков не уменьшится.

К примеру, трансфер Мудрика - для нас это была историческая сделка. Никогда еще украинский игрок не переходил из рук в руки за такие большие деньги! "Арсенал" тоже хотел его и предлагал большие деньги. Но мы выбрали "Челси". Эта сделка помогла нам также показать свою силу на трансферном рынке", - рассказал Палкин.