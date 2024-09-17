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Палкин: Трансфер Мудрика - историческая сделка

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Гендир Шахтера - о переходе Мудрика в Челси

Палкин: Трансфер Мудрика - историческая сделка

shakhtar.com

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, как клуб ведет трансферную политику после начала полномасштабного вторжения России, остановившись, в частности, на продаже Михаила Мудрика в "Челси".

"Да, было такое, что некоторые клубы в переговорах подчеркивали, что у нас такое тяжелое финансовое положение из-за войны. Они хотели снизить цену. Но мы дали понять, что ценность наших игроков не уменьшится.

К примеру, трансфер Мудрика - для нас это была историческая сделка. Никогда еще украинский игрок не переходил из рук в руки за такие большие деньги! "Арсенал" тоже хотел его и предлагал большие деньги. Но мы выбрали "Челси". Эта сделка помогла нам также показать свою силу на трансферном рынке", - рассказал Палкин.

Напомним, что "Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро. Еще 30 млн были прописаны при трансфере в качестве бонусов.

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Источник:
t-online
Опубликовал: Михаил Черныш
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