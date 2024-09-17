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Мы упали. И ползем, и ползем… Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
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В целом печальный тур. Достаточно сказать, что сразу три команды не создали голевых моментов, как таковых. Практически половина поединков навевала тоску. Доминировал американский футбол - игрокам явно недоставало шлемов и прочей амуниции. И апогей апофеоза - неподнятая целина в Полтаве. Мрак…
На этом фоне обманчиво сияли благополучием фавориты. Вещий дедушка Луческу предупреждал: для результатов в Европе нужен сильный чемпионат. А мы еще чего-то там от них хотим… Показательно, что все это удовольствие мы поимели после паузы на сборную - когда, как правило, все играли в охотку: соскучившись и подготовившись.
Вы думаете, мне в кайф это нытье? А шо делать? Искусственно бодриться, или ограничиться тупым перечислением событий? Так что сцепим зубы и сквозь них будем цедить из этой чаши - другой нам Бог не дал. Была такая песня: “Мы упали. И летим, и летим…” В нашем случае – таки-ползем. А дальше да: все, как говорится, по протоколу.
- Полесье – Верес 2:1
- Оболонь – Александрия 0:0
- Заря – Динамо 0:2
- Колос – ЛНЗ 1:1
- Левый Берег – Кривбасс 0:1
- Ворскла – Рух 0:0
- Шахтер – Карпаты 5:2
- Черноморец – Ингулец 1:0
Два гола за игру в среднем, при том что почти половина всех мячей была забита в одном матче - это, конечно же, мало. Даже для тех, кто смотрит футбол на табло.
Зрелищность. Половина поединков была вполне себе смотрибельной. Естественно, ярче всех проявили себя во Львове “Шахтер” и “Карпаты”. Но, на самом деле, матч в Житомире уступил им самую малость. Весьма нескучно было также в Ковалевке. А еще в столице, где “Динамо” гостило у “Зари”.
Но вторая половина… На Оболони команды выдали увлекательный первый тайм, после чего вдвоем сподобились на уникальный момент аж перед финальным свистком. На Левом берегу и в Одессе было лишь по три стоящих острых эпизода за полтора часа, в Полтаве – два. Без комментариев.
Интрига. Как говорил Киса Воробьянинов: ну, немецкий-то я знаю. Лишь однажды все решилось до перерыва, когда Бондаренко оформил дубль за десять минут и довел счет в игре с “Карпатами” до крупного. Зато в большинстве поединков судьба результата определялась в последние пол-тайма.
Промах Гайдучика на 73-й минуте означал крах надежд “Вереса” уйти от поражения с “Полесьем”. Гол Задераки принес победу “Кривбассу” на 81-й. В начале компенсированного времени Момо упустил шанс вывести вперед ЛНЗ в Ковалевке. Позже была “эстетичная работа” от Пшеничнюка, вырвавшего три очка для “Черноморца”. А вот сделать это же для “Александрии” Джевани помешал Карась.
Логика. Половина результатов смотрится абсолютно закономерно. И “Черноморец”, и “Кривбасс” точно “наиграли” на свои победные голы, поскольку создали по три кошерных момента. “Динамо” было сильнее “Зари” именно на два безответных мяча. А у “Ворсклы” с “Рухом” ничего не могло родиться априори.
Вряд ли стоит дискутировать о том, с каким именно преимуществом должен был выигрывать “Шахтер”. А вот “Александрия”, и особенно ЛНЗ недосчитались победных очков. Тогда как “Верес” не заслуживал поражения – его второй гол и ничья в итоге логично увенчали бы матч в Житомире. На него “наиграли” еще до перерыва.
Судейство. Оспаривать судейские решения лично я взялся бы дважды. Но что о них скажет профи? Слово коллеге Юстасу.
“Оболонь” – “Александрия”: 24-я минута, не назначенный пенальти за фол Шулянского на Грисьо. “Как по мне – пенальти без вопросов. Это дурацкое выражение - недостаточный контакт. Кто может определить силу удара по ноге? Он был? Значит – пенальти”. То есть, “Оболонь” могла взять еще два очка. Арбитр - Омельченко, ВАР - Каленов. Последнего в этом качестве отмечаем второй тур подряд.
“Полесье” – “Верес”: 58-я минута, пенальти в ворота гостей, гол с которого решил исход игры в пользу хозяев поля. “Я не увидел касания руки игрока “Полесья” (была и такая версия), а говорить о естественном положении руки игрока “Вереса” – это явно идти против природы. А здесь он еще и выгреб мяч. Таковы уж нынче приоритеты”. То есть, тут у нас все вроде как все по фэншую.
Везение. Отскочивший тура – “Колос”. В течение каких-то десяти минут середины первого тайма, при 1:0 в его пользу, Яшари и Топалов обстреляли обе крестовины его ворот. В итоге, ответный гол будет забит лишь тайм спустя, а к невезению ЛНЗ добавятся промахи из выгодных позиций.
Подфартило и “Оболони”, когда на 37-й минуте Филиппов пробил в штангу – этот мяч вполне мог решить исход поединка в пользу “Александрии”.
Во Львове везение было обоюдным. Сначала Фортуна благоволила “Карпатам”: штанга от Кемкина после удара Судакова и гол сравнявшего счет Подлепенца – мяч удобно отскочил прямо под удар вблизи ворот. Но затем капризная Удача переметнулась на сторону “Шахтера”: два кряду рикошета, приведших к голам Бондаренко.
Личности. Они были обнаружены мною в составах лишь шести команд из шестнадцати. Ярко выраженное трио самых заметных возглавит Назаренко из “Полесья”. После него назову Судакова и Кевина из “Шахтера”. Все они участвовали в ключевых эпизодах игры по пять раз, и дважды дело заканчивалось взятием ворот.
Лишь после них я бы отметил Бондаренко с его хет-триком. Затем - Криворучко (он вообще участвовал во всех реально опасных атаках “Колоса”) и, пожалуй, Момо из ЛНЗ. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть Зубкова. Да, четверо из семи представляют “Шахтер”, и это тоже говорит не в пользу тура.
Как и то, что опять некого выделить среди вратарей. Четыре сэйва Кемкина (“Карпаты”) как-то меркнут на фоне пяти пропущенных мячей. Может быть, Пахолюк (“Колос”), но только методом исключения. Вообще, киперы пока в этом сезоне у нас как-то особо не блещут. Есть с чем сравнивать.
Симпатии. Ну, кто подарил нам больше всех футбола, вы и без меня давно поняли. А второе место с “Динамо” у меня разделил бы ЛНЗ. Достаточно предприимчивы были также “Полесье” с “Вересом”. Расчет окончен.
Абсолютные нули тура – “Левый Берег”, “Ингулец” и, что удивительно, “Рух”. Последнего, в какой-то мере, извиняет состояние полтавского огорода, и тем не менее. Лишь по два достойных момента сумели создать “Ворскла”, “Оболонь” и “Заря”. Как видите, разочарований больше, чем симпатий. Ползем, братцы, ползем…
Таблица. “Полесье” обошло “Александрию” и возглавило таблицу. Но чует мое сердце, что уже завтра лесник вернется в сторожку и разгонит партизан вкупе с немцами. Если только во встрече “Динамо” с “Ворсклой” не случится непредвиденного.
“Кривбасс” догнал ЛНЗ с “Рухом”, ожидаемо вклинившись в борьбу за Европу. Сюда же подтянулся и “Шахтер”, ранее сам себя загнавший в непривычную позицию.
Вынырнул из зоны риска “Черноморец”, жадно глотающий воздух над поверхностью воды.
Отмечаем шажочки “Колоса” и “Оболони” на фоне неудач их прямых конкурентов в борьбе за вылет. Лично я все-таки откомандировал бы в их компанию “Левый Берег” вместо “Вереса”, але то вже таке.
А вообще, по состоянию на сегодня, на мой взгляд, четко нарисовались верхняя и нижняя половина таблицы. Естественно, все может измениться и достаточно скоро. Но пока оно видится так.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12-3
|13
|2
|ФК Александрия
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|3
|Динамо
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|4
|ЛНЗ
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|5
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5-4
|10
|6
|Рух
|5
|3
|1
|1
|13-3
|10
|7
|Шахтер
|5
|3
|0
|2
|14-7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6-8
|9
|9
|Ворскла
|5
|2
|2
|1
|6-6
|8
|10
|Левый Берег
|6
|2
|0
|4
|4-7
|6
|11
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|3-7
|6
|12
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|8-11
|5
|13
|Верес
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|14
|Колос
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|15
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3-10
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
Анонсы. Афиша тура у нас неожиданная: “Полесье” – ЛНЗ. Вполне достойные друг друга соперники, которых нелегкая планида УПЛ вознесла из еще недавней перволиговой “грязи” в исполняющие обязанности “князей”. Беда лиги, что у нее, пусть и временно, такие лидеры (включая “Александрию”). Но их встреча вызывает любопытство.
“Динамо” – “Рух”. А тут мы, пожалуй, вправе ожидать и какого-никакого зрелища. А то и какой-никакой интриги, с учетом третьего матча почти за неделю для команды Шовковского. Все-таки у Пономарева интересные ребята, но поглядим. Однако легкая победа киевлян в таком матче втопчет нас с вами еще глубже.
“Черноморец” – “Карпаты”. Удастся ли кому-то из них отдалиться от нижнего полюса таблицы? Игра интригует еще и тем, что Лупашко декларирует атакующий футбол невзирая на лица соперников, а Бабич предпочитает, да и вынужден сегодня действовать из засады. При этом он уже доукомплектовался и отдышался, скидок делать не будем.
“Верес” – “Ингулец”. “Лобовая” схватка за место под солнцем УПЛ. При этом я бы не отнес обе команды к самым скучным в лиге. Но что возьмет верх: осторожность или все-таки жажда победы? Надежда умирает последней - и в этом поединке, и в других остается надеяться, что наш футбол будет хоть немного напоминать европейский.
Кстати, о Европе. А перед “Оболонью” мы навестим “Болонью” – уж извините за каламбур, который прямо навязывается на язык, глядя в календарь игр “Шахтера”. Приготовились к моменту истины №1. Перед Албанией я говорил вам, что тревожно - не то слово? Ну, вы меня поняли: чудес не ждем - просто болеем…
Фото: УПЛ, Анатолій Спиця (UA-Футбол), ФК Шахтар, Аліна Єрофеєва (UA-Футбол)
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