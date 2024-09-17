Мы упали. И ползем, и ползем…  Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ

В целом печальный тур. Достаточно сказать, что сразу три команды не создали голевых моментов, как таковых. Практически половина поединков навевала тоску. Доминировал американский футбол - игрокам явно недоставало шлемов и прочей амуниции. И апогей апофеоза - неподнятая целина в Полтаве. Мрак…

На этом фоне обманчиво сияли благополучием фавориты. Вещий дедушка Луческу предупреждал: для результатов в Европе нужен сильный чемпионат. А мы еще чего-то там от них хотим… Показательно, что все это удовольствие мы поимели после паузы на сборную - когда, как правило, все играли в охотку: соскучившись и подготовившись.

Вы думаете, мне в кайф это нытье? А шо делать? Искусственно бодриться, или ограничиться тупым перечислением событий? Так что сцепим зубы и сквозь них будем цедить из этой чаши - другой нам Бог не дал. Была такая песня: “Мы упали. И летим, и летим…” В нашем случае – таки-ползем. А дальше да: все, как говорится, по протоколу.

Полесье – Верес 2:1

Оболонь – Александрия 0:0

Заря – Динамо 0:2

Колос – ЛНЗ 1:1

Левый Берег – Кривбасс 0:1

Ворскла – Рух 0:0

Шахтер – Карпаты 5:2

Черноморец – Ингулец 1:0

Два гола за игру в среднем, при том что почти половина всех мячей была забита в одном матче - это, конечно же, мало. Даже для тех, кто смотрит футбол на табло.

Зрелищность. Половина поединков была вполне себе смотрибельной. Естественно, ярче всех проявили себя во Львове “Шахтер” и “Карпаты”. Но, на самом деле, матч в Житомире уступил им самую малость. Весьма нескучно было также в Ковалевке. А еще в столице, где “Динамо” гостило у “Зари”.

Но вторая половина… На Оболони команды выдали увлекательный первый тайм, после чего вдвоем сподобились на уникальный момент аж перед финальным свистком. На Левом берегу и в Одессе было лишь по три стоящих острых эпизода за полтора часа, в Полтаве – два. Без комментариев.

Интрига. Как говорил Киса Воробьянинов: ну, немецкий-то я знаю. Лишь однажды все решилось до перерыва, когда Бондаренко оформил дубль за десять минут и довел счет в игре с “Карпатами” до крупного. Зато в большинстве поединков судьба результата определялась в последние пол-тайма.

Промах Гайдучика на 73-й минуте означал крах надежд “Вереса” уйти от поражения с “Полесьем”. Гол Задераки принес победу “Кривбассу” на 81-й. В начале компенсированного времени Момо упустил шанс вывести вперед ЛНЗ в Ковалевке. Позже была “эстетичная работа” от Пшеничнюка, вырвавшего три очка для “Черноморца”. А вот сделать это же для “Александрии” Джевани помешал Карась.

Логика. Половина результатов смотрится абсолютно закономерно. И “Черноморец”, и “Кривбасс” точно “наиграли” на свои победные голы, поскольку создали по три кошерных момента. “Динамо” было сильнее “Зари” именно на два безответных мяча. А у “Ворсклы” с “Рухом” ничего не могло родиться априори.

Вряд ли стоит дискутировать о том, с каким именно преимуществом должен был выигрывать “Шахтер”. А вот “Александрия”, и особенно ЛНЗ недосчитались победных очков. Тогда как “Верес” не заслуживал поражения – его второй гол и ничья в итоге логично увенчали бы матч в Житомире. На него “наиграли” еще до перерыва.

Судейство. Оспаривать судейские решения лично я взялся бы дважды. Но что о них скажет профи? Слово коллеге Юстасу.

“Оболонь” – “Александрия”: 24-я минута, не назначенный пенальти за фол Шулянского на Грисьо. “Как по мне – пенальти без вопросов. Это дурацкое выражение - недостаточный контакт. Кто может определить силу удара по ноге? Он был? Значит – пенальти”. То есть, “Оболонь” могла взять еще два очка. Арбитр - Омельченко, ВАР - Каленов. Последнего в этом качестве отмечаем второй тур подряд.

“Полесье” – “Верес”: 58-я минута, пенальти в ворота гостей, гол с которого решил исход игры в пользу хозяев поля. “Я не увидел касания руки игрока “Полесья” (была и такая версия), а говорить о естественном положении руки игрока “Вереса” – это явно идти против природы. А здесь он еще и выгреб мяч. Таковы уж нынче приоритеты”. То есть, тут у нас все вроде как все по фэншую.

Везение. Отскочивший тура – “Колос”. В течение каких-то десяти минут середины первого тайма, при 1:0 в его пользу, Яшари и Топалов обстреляли обе крестовины его ворот. В итоге, ответный гол будет забит лишь тайм спустя, а к невезению ЛНЗ добавятся промахи из выгодных позиций.

Подфартило и “Оболони”, когда на 37-й минуте Филиппов пробил в штангу – этот мяч вполне мог решить исход поединка в пользу “Александрии”.

Во Львове везение было обоюдным. Сначала Фортуна благоволила “Карпатам”: штанга от Кемкина после удара Судакова и гол сравнявшего счет Подлепенца – мяч удобно отскочил прямо под удар вблизи ворот. Но затем капризная Удача переметнулась на сторону “Шахтера”: два кряду рикошета, приведших к голам Бондаренко.

Личности. Они были обнаружены мною в составах лишь шести команд из шестнадцати. Ярко выраженное трио самых заметных возглавит Назаренко из “Полесья”. После него назову Судакова и Кевина из “Шахтера”. Все они участвовали в ключевых эпизодах игры по пять раз, и дважды дело заканчивалось взятием ворот.

Лишь после них я бы отметил Бондаренко с его хет-триком. Затем - Криворучко (он вообще участвовал во всех реально опасных атаках “Колоса”) и, пожалуй, Момо из ЛНЗ. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть Зубкова. Да, четверо из семи представляют “Шахтер”, и это тоже говорит не в пользу тура.

Как и то, что опять некого выделить среди вратарей. Четыре сэйва Кемкина (“Карпаты”) как-то меркнут на фоне пяти пропущенных мячей. Может быть, Пахолюк (“Колос”), но только методом исключения. Вообще, киперы пока в этом сезоне у нас как-то особо не блещут. Есть с чем сравнивать.

Симпатии. Ну, кто подарил нам больше всех футбола, вы и без меня давно поняли. А второе место с “Динамо” у меня разделил бы ЛНЗ. Достаточно предприимчивы были также “Полесье” с “Вересом”. Расчет окончен.

Абсолютные нули тура – “Левый Берег”, “Ингулец” и, что удивительно, “Рух”. Последнего, в какой-то мере, извиняет состояние полтавского огорода, и тем не менее. Лишь по два достойных момента сумели создать “Ворскла”, “Оболонь” и “Заря”. Как видите, разочарований больше, чем симпатий. Ползем, братцы, ползем…

Таблица. “Полесье” обошло “Александрию” и возглавило таблицу. Но чует мое сердце, что уже завтра лесник вернется в сторожку и разгонит партизан вкупе с немцами. Если только во встрече “Динамо” с “Ворсклой” не случится непредвиденного.

“Кривбасс” догнал ЛНЗ с “Рухом”, ожидаемо вклинившись в борьбу за Европу. Сюда же подтянулся и “Шахтер”, ранее сам себя загнавший в непривычную позицию.

Вынырнул из зоны риска “Черноморец”, жадно глотающий воздух над поверхностью воды.

Отмечаем шажочки “Колоса” и “Оболони” на фоне неудач их прямых конкурентов в борьбе за вылет. Лично я все-таки откомандировал бы в их компанию “Левый Берег” вместо “Вереса”, але то вже таке.

А вообще, по состоянию на сегодня, на мой взгляд, четко нарисовались верхняя и нижняя половина таблицы. Естественно, все может измениться и достаточно скоро. Но пока оно видится так.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Полесье 5 4 1 0 12-3 13 2 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 3 Динамо 4 4 0 0 8-2 12 4 ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10 5 Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10 6 Рух 5 3 1 1 13-3 10 7 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 8 Заря 6 3 0 3 6-8 9 9 Ворскла 5 2 2 1 6-6 8 10 Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 6 1 1 4 4-9 4 14 Колос 6 0 3 3 4-7 3 15 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Анонсы. Афиша тура у нас неожиданная: “Полесье” – ЛНЗ. Вполне достойные друг друга соперники, которых нелегкая планида УПЛ вознесла из еще недавней перволиговой “грязи” в исполняющие обязанности “князей”. Беда лиги, что у нее, пусть и временно, такие лидеры (включая “Александрию”). Но их встреча вызывает любопытство.

“Динамо” – “Рух”. А тут мы, пожалуй, вправе ожидать и какого-никакого зрелища. А то и какой-никакой интриги, с учетом третьего матча почти за неделю для команды Шовковского. Все-таки у Пономарева интересные ребята, но поглядим. Однако легкая победа киевлян в таком матче втопчет нас с вами еще глубже.

“Черноморец” – “Карпаты”. Удастся ли кому-то из них отдалиться от нижнего полюса таблицы? Игра интригует еще и тем, что Лупашко декларирует атакующий футбол невзирая на лица соперников, а Бабич предпочитает, да и вынужден сегодня действовать из засады. При этом он уже доукомплектовался и отдышался, скидок делать не будем.

“Верес” – “Ингулец”. “Лобовая” схватка за место под солнцем УПЛ. При этом я бы не отнес обе команды к самым скучным в лиге. Но что возьмет верх: осторожность или все-таки жажда победы? Надежда умирает последней - и в этом поединке, и в других остается надеяться, что наш футбол будет хоть немного напоминать европейский.

Кстати, о Европе. А перед “Оболонью” мы навестим “Болонью” – уж извините за каламбур, который прямо навязывается на язык, глядя в календарь игр “Шахтера”. Приготовились к моменту истины №1. Перед Албанией я говорил вам, что тревожно - не то слово? Ну, вы меня поняли: чудес не ждем - просто болеем…

Фото: УПЛ, Анатолій Спиця (UA-Футбол), ФК Шахтар, Аліна Єрофеєва (UA-Футбол)