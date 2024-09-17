  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мы упали. И ползем, и ползем…  Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мы упали. И ползем, и ползем…  Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Авторский обзор матчей чемпионата Украины

Мы упали. И ползем, и ползем…  Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ

instagram.com/fcvp.official

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

В целом печальный тур. Достаточно сказать, что сразу три команды не создали голевых моментов, как таковых. Практически половина поединков навевала тоску. Доминировал американский футбол - игрокам явно недоставало шлемов и прочей амуниции. И апогей апофеоза - неподнятая целина в Полтаве. Мрак…

На этом фоне обманчиво сияли благополучием фавориты. Вещий дедушка Луческу предупреждал: для результатов в Европе нужен сильный чемпионат. А мы еще чего-то там от них хотим… Показательно, что все это удовольствие мы поимели после паузы на сборную - когда, как правило, все играли в охотку: соскучившись и подготовившись.

Вы думаете, мне в кайф это нытье? А шо делать? Искусственно бодриться, или ограничиться тупым перечислением событий? Так что сцепим зубы и сквозь них будем цедить из этой чаши - другой нам Бог не дал. Была такая песня: “Мы упали. И летим, и летим…” В нашем случае – таки-ползем. А дальше да: все, как говорится, по протоколу.

  • Полесье – Верес 2:1
  • Оболонь – Александрия 0:0
  • Заря – Динамо 0:2
  • Колос – ЛНЗ 1:1
  • Левый Берег – Кривбасс 0:1
  • Ворскла – Рух 0:0
  • Шахтер – Карпаты 5:2
  • Черноморец – Ингулец 1:0

Два гола за игру в среднем, при том что почти половина всех мячей была забита в одном матче - это, конечно же, мало. Даже для тех, кто смотрит футбол на табло.

Зрелищность. Половина поединков была вполне себе смотрибельной. Естественно, ярче всех проявили себя во Львове “Шахтер” и “Карпаты”. Но, на самом деле, матч в Житомире уступил им самую малость. Весьма нескучно было также в Ковалевке. А еще в столице, где “Динамо” гостило у “Зари”.

Но вторая половина… На Оболони команды выдали увлекательный первый тайм, после чего вдвоем сподобились на уникальный момент аж перед финальным свистком. На Левом берегу и в Одессе было лишь по три стоящих острых эпизода за полтора часа, в Полтаве – два. Без комментариев.

Мы упали. И ползем, и ползем…  Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ - изображение 1

Интрига. Как говорил Киса Воробьянинов: ну, немецкий-то я знаю. Лишь однажды все решилось до перерыва, когда Бондаренко оформил дубль за десять минут и довел счет в игре с “Карпатами” до крупного. Зато в большинстве поединков судьба результата определялась в последние пол-тайма.

Промах Гайдучика на 73-й минуте означал крах надежд “Вереса” уйти от поражения с “Полесьем”. Гол Задераки принес победу “Кривбассу” на 81-й. В начале компенсированного времени Момо упустил шанс вывести вперед ЛНЗ в Ковалевке. Позже была “эстетичная работа” от Пшеничнюка, вырвавшего три очка для “Черноморца”. А вот сделать это же для “Александрии” Джевани помешал Карась.

Логика. Половина результатов смотрится абсолютно закономерно. И “Черноморец”, и “Кривбасс” точно “наиграли” на свои победные голы, поскольку создали по три кошерных момента. “Динамо” было сильнее “Зари” именно на два безответных мяча. А у “Ворсклы” с “Рухом” ничего не могло родиться априори.

Мы упали. И ползем, и ползем…  Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ - изображение 2

Вряд ли стоит дискутировать о том, с каким именно преимуществом должен был выигрывать “Шахтер”. А вот “Александрия”, и особенно ЛНЗ недосчитались победных очков. Тогда как “Верес” не заслуживал поражения – его второй гол и ничья в итоге логично увенчали бы матч в Житомире. На него “наиграли” еще до перерыва.

Судейство. Оспаривать судейские решения лично я взялся бы дважды. Но что о них скажет профи? Слово коллеге Юстасу.

“Оболонь” – “Александрия”: 24-я минута, не назначенный пенальти за фол Шулянского на Грисьо. “Как по мне пенальти без вопросов. Это дурацкое выражение - недостаточный контакт. Кто может определить силу удара по ноге? Он был? Значит пенальти”. То есть, “Оболонь” могла взять еще два очка. Арбитр - Омельченко, ВАР - Каленов. Последнего в этом качестве отмечаем второй тур подряд.

“Полесье” – “Верес”: 58-я минута, пенальти в ворота гостей, гол с которого решил исход игры в пользу хозяев поля. “Я не увидел касания руки игрока “Полесья” (была и такая версия), а говорить о естественном положении руки игрока “Вереса” – это явно идти против природы. А здесь он еще и выгреб мяч. Таковы уж нынче приоритеты”. То есть, тут у нас все вроде как все по фэншую.

Везение. Отскочивший тура – “Колос”. В течение каких-то десяти минут середины первого тайма, при 1:0 в его пользу, Яшари и Топалов обстреляли обе крестовины его ворот. В итоге, ответный гол будет забит лишь тайм спустя, а к невезению ЛНЗ добавятся промахи из выгодных позиций.

Подфартило и “Оболони”, когда на 37-й минуте Филиппов пробил в штангу – этот мяч вполне мог решить исход поединка в пользу “Александрии”.

Во Львове везение было обоюдным. Сначала Фортуна благоволила “Карпатам”: штанга от Кемкина после удара Судакова и гол сравнявшего счет Подлепенца – мяч удобно отскочил прямо под удар вблизи ворот. Но затем капризная Удача переметнулась на сторону “Шахтера”: два кряду рикошета, приведших к голам Бондаренко.

Мы упали. И ползем, и ползем…  Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ - изображение 3

Личности. Они были обнаружены мною в составах лишь шести команд из шестнадцати. Ярко выраженное трио самых заметных возглавит Назаренко из “Полесья”. После него назову Судакова и Кевина из “Шахтера”. Все они участвовали в ключевых эпизодах игры по пять раз, и дважды дело заканчивалось взятием ворот.

Лишь после них я бы отметил Бондаренко с его хет-триком. Затем - Криворучко (он вообще участвовал во всех реально опасных атаках “Колоса”) и, пожалуй, Момо из ЛНЗ. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть Зубкова. Да, четверо из семи представляют “Шахтер”, и это тоже говорит не в пользу тура.

Как и то, что опять некого выделить среди вратарей. Четыре сэйва Кемкина (“Карпаты”) как-то меркнут на фоне пяти пропущенных мячей. Может быть, Пахолюк (“Колос”), но только методом исключения. Вообще, киперы пока в этом сезоне у нас как-то особо не блещут. Есть с чем сравнивать.

Читайте такжеФулбеки и центр поля Шахтера и Динамо, джокеры Кривбасса и Черноморца, тренерские перформансы. Символическая сборная 6-го тура УПЛ

Симпатии. Ну, кто подарил нам больше всех футбола, вы и без меня давно поняли. А второе место с “Динамо” у меня разделил бы ЛНЗ. Достаточно предприимчивы были также “Полесье” с “Вересом”. Расчет окончен.

Мы упали. И ползем, и ползем…  Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ - изображение 4

Абсолютные нули тура – “Левый Берег”, “Ингулец” и, что удивительно, “Рух”. Последнего, в какой-то мере, извиняет состояние полтавского огорода, и тем не менее. Лишь по два достойных момента сумели создать “Ворскла”, “Оболонь” и “Заря”. Как видите, разочарований больше, чем симпатий. Ползем, братцы, ползем…

Таблица. “Полесье” обошло “Александрию” и возглавило таблицу. Но чует мое сердце, что уже завтра лесник вернется в сторожку и разгонит партизан вкупе с немцами. Если только во встрече “Динамо” с “Ворсклой” не случится непредвиденного.

“Кривбасс” догнал ЛНЗ с “Рухом”, ожидаемо вклинившись в борьбу за Европу. Сюда же подтянулся и “Шахтер”, ранее сам себя загнавший в непривычную позицию.

Вынырнул из зоны риска “Черноморец”, жадно глотающий воздух над поверхностью воды.

Отмечаем шажочки “Колоса” и “Оболони” на фоне неудач их прямых конкурентов в борьбе за вылет. Лично я все-таки откомандировал бы в их компанию “Левый Берег” вместо “Вереса”, але то вже таке.

А вообще, по состоянию на сегодня, на мой взгляд, четко нарисовались верхняя и нижняя половина таблицы. Естественно, все может измениться и достаточно скоро. Но пока оно видится так.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Полесье Полесье 5 4 1 0 12-3 13
2 ФК Александрия ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13
3 Динамо Динамо 4 4 0 0 8-2 12
4 ЛНЗ ЛНЗ 6 3 1 2 7-6 10
5 Кривбасс Кривбасс 5 3 1 1 5-4 10
6 Рух Рух 5 3 1 1 13-3 10
7 Шахтер Шахтер 5 3 0 2 14-7 9
8 Заря Заря 6 3 0 3 6-8 9
9 Ворскла Ворскла 5 2 2 1 6-6 8
10 Левый Берег Левый Берег 6 2 0 4 4-7 6
11 Черноморец Черноморец 6 2 0 4 3-7 6
12 Карпаты Карпаты 6 1 2 3 8-11 5
13 Верес Верес 6 1 1 4 4-9 4
14 Колос Колос 6 0 3 3 4-7 3
15 Ингулец Ингулец 6 0 3 3 3-10 3
16 Оболонь Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Анонсы. Афиша тура у нас неожиданная: “Полесье” – ЛНЗ. Вполне достойные друг друга соперники, которых нелегкая планида УПЛ вознесла из еще недавней перволиговой “грязи” в исполняющие обязанности “князей”. Беда лиги, что у нее, пусть и временно, такие лидеры (включая “Александрию”). Но их встреча вызывает любопытство.

“Динамо” – “Рух”. А тут мы, пожалуй, вправе ожидать и какого-никакого зрелища. А то и какой-никакой интриги, с учетом третьего матча почти за неделю для команды Шовковского. Все-таки у Пономарева интересные ребята, но поглядим. Однако легкая победа киевлян в таком матче втопчет нас с вами еще глубже.

“Черноморец” – “Карпаты”. Удастся ли кому-то из них отдалиться от нижнего полюса таблицы? Игра интригует еще и тем, что Лупашко декларирует атакующий футбол невзирая на лица соперников, а Бабич предпочитает, да и вынужден сегодня действовать из засады. При этом он уже доукомплектовался и отдышался, скидок делать не будем.

“Верес” – “Ингулец”. “Лобовая” схватка за место под солнцем УПЛ. При этом я бы не отнес обе команды к самым скучным в лиге. Но что возьмет верх: осторожность или все-таки жажда победы? Надежда умирает последней - и в этом поединке, и в других остается надеяться, что наш футбол будет хоть немного напоминать европейский.

Кстати, о Европе. А перед “Оболонью” мы навестим “Болонью” – уж извините за каламбур, который прямо навязывается на язык, глядя в календарь игр “Шахтера”. Приготовились к моменту истины №1. Перед Албанией я говорил вам, что тревожно - не то слово? Ну, вы меня поняли: чудес не ждем - просто болеем…

Фото: УПЛ, Анатолій Спиця (UA-Футбол), ФК Шахтар, Аліна Єрофеєва (UA-Футбол)

По теме
yellow-arrow
Защитник Кривбасса: Не могу сказать, что с Левым Берегом мы настраивались не на комбинационную игру
yellow-arrow
Срна: Бразильцы знают, что то после игры в составе Шахтера попадут в топ-клуб
yellow-arrow
Палкин: ФИФА относится к нам так же, как и к российским клубам
Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Премьер-лига Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) УПЛ Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости