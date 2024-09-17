Луческу назвал трех игроков Шахтера, которые готовы играть в Европе

Экс-наставник " Шахтера " Мирча Луческу назвал 3 украинских футболистов, которые, по его мнению, готовы играть в европейских топ-лигах.

"Кто из "Шахтера" готов играть в топ-5 европейских лиг? Кроме Артема Бондаренко, есть Георгий Судаков, 22-летний полузащитник, а еще – защитник Николай Матвиенко", - сказал Луческу.

Напомним, что кроме "Шахтера", Мирча Луческу в Украине возглавлял киевское "Динамо".