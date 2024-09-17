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Луческу назвал трех игроков Шахтера, которые готовы играть в Европе
Мирча хорошо знает украинский футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-наставник "
"Кто из "Шахтера" готов играть в топ-5 европейских лиг? Кроме Артема Бондаренко, есть Георгий Судаков, 22-летний полузащитник, а еще – защитник Николай Матвиенко", - сказал Луческу.
Напомним, что кроме "Шахтера", Мирча Луческу в Украине возглавлял киевское "Динамо".
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Источник:Corriere dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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