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Палкин: ФИФА относится к нам так же, как и к российским клубам

Премьер-лига

Гендир Шахтера в очередной раз обрушился с критикой ФИФА

Палкин: ФИФА относится к нам так же, как и к российским клубам

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью немецким СМИ рассказал о двойных стандартах ФИФА в вопросах трансферов после начала полномасштабного вторжения.

"Сразу после старта войны ФИФА разрешил нашим игрокам покинуть клуб бесплатно. Это стоило нам много миллионов евро. Иностранные игроки подписали контракты с другими клубами, а затем были проданы. Это было нечестно. Но ФИФА это поддержал.

Они даже не пригласили нас, украинские клубы, для обсуждения возможных решений этой проблемы. Мы несколько раз пытались связаться с ФИФА, но все двери были закрыты. Для меня это самый большой позор.

Перед стартом войны у нас было несколько невыплаченных платежей по трансферам. Это нормально – платить за трансферы частям. Когда началась война, мы должны заплатить 40 млн евро. Клубы, которым мы заплатим эти деньги, обратились в ФИФА. Потом через посредников ФИФА нам сообщила, что мы должны вернуть эти деньги, иначе наша лицензия на международные турниры будет отозвана. Я ответил: “Как я должен заплатить, если вы разрешили нашим игрокам пойти бесплатно?”. Но решение осталось неизменным. Они относятся к нам так же, как и к российским клубам. Однако мы были атакованы Россией”.

До этого дня никто из ФИФА не позвонил нам и не поддержал масс. Ни разу. Поведение ФИФА – это позор”, – сказал Палкин.

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Источник:
t-online
Опубликовал: Михаил Черныш
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