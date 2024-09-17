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Срна: Бразильцы знают, что после игры в составе Шахтера попадут в топ-клуб

Премьер-лига
Обновлено

Несмотря на войну, Шахтер продолжает подписывать бразильцев

Срна: Бразильцы знают, что после игры в составе Шахтера попадут в топ-клуб

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как донецкому клубу во время полномасштабной войны удается подписывать бразильских футболистов.

"Достаточно одного названия – "Шахтер". Я не даю обещаний, не вру семьям или агентам. Они знают политическую ситуацию в Украине, но также знают, что мы играем в футбол, что все равно живем.

Все знают, если они перейдут в "Шахтер", то после игры в нашем составе попадут в топ-клуб. Итак, сейчас пришли Педриньо, Кевин, Эгиналду, перспективные и талантливые, как Виллиан или Луис Адриано и многие другие в прошлом", - рассказал Срна.

Напомним, что на данный момент в составе "Шахтера" играют 7 бразильцев - Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Марлон Гомес, Педриньо, Кевин, Эгиналду и Невертон.

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Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
17.09.2024 в 20:06
Як ви набридли, обоє. Що даун алекс, втікач з Донецьку, що простоквашин, шизоїд. ЩО РЕДАКЦІЯ, яку влаштовує цей безлад на її форумах. При Вані Вербицькому такої ганьби не було...
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Комментарии 17
Лекарь (село Дарниця)
17.09.2024 в 20:06
Як ви набридли, обоє. Що даун алекс, втікач з Донецьку, що простоквашин, шизоїд. ЩО РЕДАКЦІЯ, яку влаштовує цей безлад на її форумах. При Вані Вербицькому такої ганьби не було...
Ответить
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5
aleks68
17.09.2024 в 20:15
пусть эта затычка простокваша прикроет своё ..... и не суёт свой нос во все дыры.пусть дрочит на свою помойку динамо и суркисов
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 21:10
ти збочинець "саме так"... думаєш ніхто не бачить, що ти з 3-4 акаунтів хєрячиш.... дєб.іл....
 
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same tak(Україна)
17.09.2024 в 20:25
надоело?скажи простокваше пусть заткнётся?привык лить помои на шахтёр и лизать динамо.работает за копейку.списки составил-врагов Украины,а сам дебил с рождения.тебя в списках нет,ты болеешь за динамр.
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 21:13
алєкс68 зав'язуй сам з собою базарити...
 
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aleks68
17.09.2024 в 20:35
от дауна и слышу.заткнется простокваша -мне ваше ......динамо и даром не нужно
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 21:12
...я ж тобі говорив хронота -- не кинеш пити - зійдеш з ума... ось вже сам з собою базариш....
 
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 21:08
набридли - пистуй звідси аутист.... ти мені теж набрид своїми брєднями... Схоже тобі пердун років 85 судячи по твоїм постам.... Краще б сидів -- думав про вічне....
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Лекарь (село Дарниця)
17.09.2024 в 21:19
Я і думаю про вічне. Тобі теж треба думати про вічне, хоч іноді. Бач, образився, блазень. Ганьбиш себе, то ганьби. Якого біса ти Динамо ганьбиш, покидок?? Хто тобі давав таке право?
 
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 18:30
Після того як наї...али Челсі ????!!!!
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aleks68
17.09.2024 в 18:50
за динамовскими брёвнами выстроилась очередь желающих?лопухи ванат,шляпаренко и им подобные.кого продала помойка динамо за последние полгода?вонючая дырявая затычка кисляк-простокваша.лижи суркисам и не тявкай
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 19:33
Ти знову в запої ? А я тебе попереджав...
 
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 19:34
Aleks взяв пляшину Та налив собі чарчину. Де одна, то там і друга, Та й пішло усе по кругу. Думав він:"Як дно побачу, То тоді уже "зав'яжу". Як до дна лишилось трішки, Показались звідти ріжки, Далі мордочка та хвостик, Ось такий веселий чортик. -Що, вже висушив усе? А горілка ж зло несе. Думай добре, не барись І за розум ти берись, Це я Alekse68 тобі кажу, Бо пропити його легко, Спробуй потім поверни, Ти повір уже мені.
 
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aleks68
17.09.2024 в 19:36
кисляк-простокваша-долб....б с рожденя.сын шалавы и алккоголика.ошибка пьяной ночи.
 
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 19:51
будеш ночувати під парканом... а Шарик знову тебе в лице любити буде...
 
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aleks68
17.09.2024 в 20:16
sticker
 
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same tak(Україна)
17.09.2024 в 20:27
уймись придурок.гавкаешь по поводу и без.утони в дерьме
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