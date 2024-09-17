Срна: Бразильцы знают, что после игры в составе Шахтера попадут в топ-клуб

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна рассказал, как донецкому клубу во время полномасштабной войны удается подписывать бразильских футболистов.

"Достаточно одного названия – "Шахтер". Я не даю обещаний, не вру семьям или агентам. Они знают политическую ситуацию в Украине, но также знают, что мы играем в футбол, что все равно живем.

Все знают, если они перейдут в "Шахтер", то после игры в нашем составе попадут в топ-клуб. Итак, сейчас пришли Педриньо, Кевин, Эгиналду, перспективные и талантливые, как Виллиан или Луис Адриано и многие другие в прошлом", - рассказал Срна.