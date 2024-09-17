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Срна: Бразильцы знают, что после игры в составе Шахтера попадут в топ-клуб
Несмотря на войну, Шахтер продолжает подписывать бразильцев
shakhtar.com
Спортивный директор "
"Достаточно одного названия – "Шахтер". Я не даю обещаний, не вру семьям или агентам. Они знают политическую ситуацию в Украине, но также знают, что мы играем в футбол, что все равно живем.
Все знают, если они перейдут в "Шахтер", то после игры в нашем составе попадут в топ-клуб. Итак, сейчас пришли Педриньо, Кевин, Эгиналду, перспективные и талантливые, как Виллиан или Луис Адриано и многие другие в прошлом", - рассказал Срна.
Напомним, что на данный момент в составе "Шахтера" играют 7 бразильцев - Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Марлон Гомес, Педриньо, Кевин, Эгиналду и Невертон.
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