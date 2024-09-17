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Срна: Бразильцы знают, что то после игры в составе Шахтера попадут в топ-клуб

Премьер-лига

Несмотря на войну, Шахтер продолжает подписывать бразильцев

Срна: Бразильцы знают, что то после игры в составе Шахтера попадут в топ-клуб

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как донецкому клубу во время полномасштабной войны удается подписывать бразильских футболистов.

"Достаточно одного названия – "Шахтер". Я не даю обещаний, не вру семьям или агентам. Они знают политическую ситуацию в Украине, но также знают, что мы играем в футбол, что все равно живем.

Все знают, если они перейдут в "Шахтер", то после игры в нашем составе попадут в топ-клуб. Итак, сейчас пришли Педриньо, Кевин, Эгиналду, перспективные и талантливые, как Виллиан или Луис Адриано и многие другие в прошлом", - рассказал Срна.

Напомним, что на данный момент в составе "Шахтера" играют 7 бразильцев - Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Марлон Гомес, Педриньо, Кевин, Эгиналду и Невертон.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 18:30
Після того як наї...али Челсі ????!!!!
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 18:30
Після того як наї...али Челсі ????!!!!
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aleks68
17.09.2024 в 18:50
за динамовскими брёвнами выстроилась очередь желающих?лопухи ванат,шляпаренко и им подобные.кого продала помойка динамо за последние полгода?вонючая дырявая затычка кисляк-простокваша.лижи суркисам и не тявкай
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