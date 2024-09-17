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Защитник Кривбасса: Не могу сказать, что с Левым Берегом мы настраивались не на комбинационную игру

Премьер-лига

Александр Романчук - о матче с Левым Берегом

Защитник Кривбасса: Не могу сказать, что с Левым Берегом мы настраивались не на комбинационную игру

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук прокомментировал победу криворожской команды в матче 6-го тура УПЛ с "Левым Берегом" (1:0).

– Прокомментируй, пожалуйста, игру.

– Эмоции положительные, мы выиграли этот непростой матч. Команда соперника навязала нам хорошую борьбу. Можно сказать, что они оборонялись большую часть игры, и было тяжело пройти их. Но я рад, что команда выиграла, мы заработали три очка, поэтому только позитив сейчас в коллективе.

– Такой тяжелой игры вы и ожидали?

– Не могу сказать, что мы настраивались не на комбинационную игру. Мы знали, что должны делать, придерживаться своих планов. Знали, что соперник будет играть больше в простой футбол. Поэтому, я считаю, что мы не проиграли им в борьбе и, за счет того, было мало моментов у наших ворот. Своего момента мы дождались, забили.

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог) Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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