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Капитан Ворсклы: Не знаю, что произошло с газоном, ведь в начале сезона он отвечал всем требованиям
Газон домашнего стадиона - главная проблема Ворсклы
Скриншот: канал ICTV2 на YouTube
Капитан "
"Считаю, что когда играли в равных составах, провели больше опасных выпадов. Мы были готовы к высокому прессингу львовян и благодаря умелому отбору в переходной фазе разгоняли свои атаки.
После удаления на 38-й минуте Александра Скляра пришлось внести коррективы и больше сосредоточиться на обороне. Гости действовали плотно, и несколько наших попыток выбегать в контратаку были неудачными. Но главное, что в защите действовали четко, нейтрализовав лидера нападения "Руха" Игоря Краснопира, и поэтому ничейный итог справедлив.
Что касается газона, то он был плох для обеих команд. Ведь в нашем арсенале есть наигранные комбинации, быстрый переход от обороны к наступлению, а при таких условиях пользоваться этими козырями сложно. Если откровенно, то не знаю, что произошло с футбольным полем, ведь в начале сезона оно отвечало всем требованиям. Очень надеемся, что в октябре "Ворскле" не придется проводить домашние поединки в гостях", - рассказал Пердута.
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