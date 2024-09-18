Капитан Ворсклы: Не знаю, что произошло с газоном, ведь в начале сезона он отвечал всем требованиям

Капитан " Ворсклы " Игорь Пердута поделился впечатлениями от противостояния с "Рухом" (0:0) в 6-м туре УПЛ, также остановившись на качестве газона на стадионе в Полтаве.

"Считаю, что когда играли в равных составах, провели больше опасных выпадов. Мы были готовы к высокому прессингу львовян и благодаря умелому отбору в переходной фазе разгоняли свои атаки.

После удаления на 38-й минуте Александра Скляра пришлось внести коррективы и больше сосредоточиться на обороне. Гости действовали плотно, и несколько наших попыток выбегать в контратаку были неудачными. Но главное, что в защите действовали четко, нейтрализовав лидера нападения "Руха" Игоря Краснопира, и поэтому ничейный итог справедлив.

Что касается газона, то он был плох для обеих команд. Ведь в нашем арсенале есть наигранные комбинации, быстрый переход от обороны к наступлению, а при таких условиях пользоваться этими козырями сложно. Если откровенно, то не знаю, что произошло с футбольным полем, ведь в начале сезона оно отвечало всем требованиям. Очень надеемся, что в октябре "Ворскле" не придется проводить домашние поединки в гостях", - рассказал Пердута.