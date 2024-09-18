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У Судакова – самый высокий рейтинг из игроков Шахтера в EA SPORTS FC 25

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Новая версия EA SPORTS FC 25 - уже скоро

У Судакова – самый высокий рейтинг из игроков Шахтера в EA SPORTS FC 25

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны рейтинги игроков "Шахтера" в новой версии популярного футбольного симулятора EA SPORTS FC 25.

В новом издании разработчики несколько изменили рейтинги игроков донецкой команды.

Лучшим игроком "горняков" в новом издании игры стал Георгий Судаков с рейтингом 77.

В общей сложности из 25 футболистов команды только 5 – золотые.

Самый большой апгрейд из прошлогодней игры получили Даниил Сикан (+7, общий рейтинг 74), Дмитрий Крыськив (+5, 71) и Невертон (+5, 69).

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