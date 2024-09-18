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У Судакова – самый высокий рейтинг из игроков Шахтера в EA SPORTS FC 25
Новая версия EA SPORTS FC 25 - уже скоро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Стали известны рейтинги игроков "
В новом издании разработчики несколько изменили рейтинги игроков донецкой команды.
Лучшим игроком "горняков" в новом издании игры стал Георгий Судаков с рейтингом 77.
В общей сложности из 25 футболистов команды только 5 – золотые.
Самый большой апгрейд из прошлогодней игры получили Даниил Сикан (+7, общий рейтинг 74), Дмитрий Крыськив (+5, 71) и Невертон (+5, 69).
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