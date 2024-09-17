Вингер Кривбасса: После матчей еврокубков было много критики, но мы к этому нормально относимся

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака прокомментировал выездную победу в 6-м туре УПЛ над "Левым Берегом" (1:0), в котором он забил единственный гол.

– Максим, какой получилась игра?

– Впечатления положительные. Самое главное, что команда получила три зачетных балла. Был тяжелый месяц, потом немного отдохнули и вернулись в тренировочный процесс. Хорошо поработали и сегодня заслужили победу.

– Джокер Задерака вышел и сразу забил. Как тебе это удалось?

– Кузык увидел, что я готов ворваться в зону, классно отдал. Удалось выйти лицом к лицу с вратарем и реализовать свой момент ударом в ближний угол. Хорошо, что удалось забить и помочь победить команде.

– Ты эмоционально отметил гол…

– Очень давно не играл. Получил свой шанс и очень рад, что забил победный гол.

– Стадион "Левый Берег" можно назвать для тебя фортовым?

– Наверное, да. Фартовый (улыбается).

– Победа даст тебе и команде психологический толчок вперед?

– Думаю, да. Было много критики в сторону нашего клуба после матчей в еврокубках, мы к этому нормально относимся. Команда постоянно работает и усовершенствуется, поэтому будем исправляться и двигаться вперед.