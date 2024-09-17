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Вингер Кривбасса: После матчей еврокубков было много критики, но мы к этому нормально относимся
Вингер Кривбасса забил единственный и победный гол в ворота Левого Берега
fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака прокомментировал выездную победу в 6-м туре УПЛ над "Левым Берегом" (1:0), в котором он забил единственный гол.
– Максим, какой получилась игра?
– Впечатления положительные. Самое главное, что команда получила три зачетных балла. Был тяжелый месяц, потом немного отдохнули и вернулись в тренировочный процесс. Хорошо поработали и сегодня заслужили победу.
– Джокер Задерака вышел и сразу забил. Как тебе это удалось?
– Кузык увидел, что я готов ворваться в зону, классно отдал. Удалось выйти лицом к лицу с вратарем и реализовать свой момент ударом в ближний угол. Хорошо, что удалось забить и помочь победить команде.
– Ты эмоционально отметил гол…
– Очень давно не играл. Получил свой шанс и очень рад, что забил победный гол.
– Стадион "Левый Берег" можно назвать для тебя фортовым?
– Наверное, да. Фартовый (улыбается).
– Победа даст тебе и команде психологический толчок вперед?
– Думаю, да. Было много критики в сторону нашего клуба после матчей в еврокубках, мы к этому нормально относимся. Команда постоянно работает и усовершенствуется, поэтому будем исправляться и двигаться вперед.
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