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Гагарин - про Стецькова: Все мы – люди, и все мы допускаем ошибки. Главное – делать правильные выводы

Премьер-лига
Обновлено

В Кривбассе уверяют, что выполняют все контрактные обязательства перед игроком

Гагарин - про Стецькова: Все мы – люди, и все мы допускаем ошибки. Главное – делать правильные выводы

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин порассуждал о возможном развитии событий в ситуации с защитником команды Тимуром Стецьковым, которого клуб отстранил от тренировок из-за нежелания игрока продлевать контракт.

– Насколько мы знаем у Тимура контракт до конца сезона. Как ситуация будет развиваться дальше?

– Да, до лета 2025 года. Что касается контрактов в целом и фразы, которую очень часто любят использовать в таких случаях: "футболист не раб". Полностью с ним согласен, но определенные обязательства у него все-таки есть.

У каждого футболиста в контракте есть как обязательство клуба, так и обязанности самого футболиста. Однако иногда о второй части они почему-то забывают. Со своей стороны, все обязательства клуб выполнял и будет выполнять, а дальше – выбор за игроком.

Читайте такжеГагарин: У Кривбасса 30 футболистов, а такая ситуация случилась только со Стецковым. Может, проблема не в клубе?

– То есть вы намекаете, что у Тимура еще есть возможность отмотать все назад?

– Ну, смотрите, все мы – люди, и все мы допускаем ошибки. Главное – делать правильные выводы. Это и есть опыт, который мы получаем. Тимур еще молодой парень, и это его "экспириенс", это его карьера и никто кроме него не может решать, какой она будет. Для каждого человека в структуре ФК "Кривбасс" клуб и его интересы должны быть на первом месте.

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Кривбасс (Кривой Рог) Тимур Стецьков Артем Гагарин
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 20:38
Слова "Космонавта" -- "Щодо контрактів загалом і фрази, яку дуже часто люблять використовувати у таких випадках: "футболіст не раб". Повністю з ним згоден, але певні зобов'язання в нього є." ......... А чи є в контракті футболіста ОБОВ'ЯЗОК підписувати продовженя контракту ? .... --Звісно ж НІ.... Збрехав... Далі.... Космонавт: "Для кожної людини у структурі ФК "Кривбас" клуб та його інтереси мають бути на першому місці." Допустимо, що в Тимура інші цінності --своє здоров'я, безпека сім'ї ... То що йому робити ??? Хіба він вінчався з "кривбасом" ????.... Знову "космонавт" бреше....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 20:38
Слова "Космонавта" -- "Щодо контрактів загалом і фрази, яку дуже часто люблять використовувати у таких випадках: "футболіст не раб". Повністю з ним згоден, але певні зобов'язання в нього є." ......... А чи є в контракті футболіста ОБОВ'ЯЗОК підписувати продовженя контракту ? .... --Звісно ж НІ.... Збрехав... Далі.... Космонавт: "Для кожної людини у структурі ФК "Кривбас" клуб та його інтереси мають бути на першому місці." Допустимо, що в Тимура інші цінності --своє здоров'я, безпека сім'ї ... То що йому робити ??? Хіба він вінчався з "кривбасом" ????.... Знову "космонавт" бреше....
Ответить
0
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