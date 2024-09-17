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Гагарин - про Стецькова: Все мы – люди, и все мы допускаем ошибки. Главное – делать правильные выводы
В Кривбассе уверяют, что выполняют все контрактные обязательства перед игроком
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "
– Насколько мы знаем у Тимура контракт до конца сезона. Как ситуация будет развиваться дальше?
– Да, до лета 2025 года. Что касается контрактов в целом и фразы, которую очень часто любят использовать в таких случаях: "футболист не раб". Полностью с ним согласен, но определенные обязательства у него все-таки есть.
У каждого футболиста в контракте есть как обязательство клуба, так и обязанности самого футболиста. Однако иногда о второй части они почему-то забывают. Со своей стороны, все обязательства клуб выполнял и будет выполнять, а дальше – выбор за игроком.
– То есть вы намекаете, что у Тимура еще есть возможность отмотать все назад?
– Ну, смотрите, все мы – люди, и все мы допускаем ошибки. Главное – делать правильные выводы. Это и есть опыт, который мы получаем. Тимур еще молодой парень, и это его "экспириенс", это его карьера и никто кроме него не может решать, какой она будет. Для каждого человека в структуре ФК "Кривбасс" клуб и его интересы должны быть на первом месте.
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