Гагарин - про Стецькова: Все мы – люди, и все мы допускаем ошибки. Главное – делать правильные выводы

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин порассуждал о возможном развитии событий в ситуации с защитником команды Тимуром Стецьковым, которого клуб отстранил от тренировок из-за нежелания игрока продлевать контракт.

– Насколько мы знаем у Тимура контракт до конца сезона. Как ситуация будет развиваться дальше?

– Да, до лета 2025 года. Что касается контрактов в целом и фразы, которую очень часто любят использовать в таких случаях: "футболист не раб". Полностью с ним согласен, но определенные обязательства у него все-таки есть.

У каждого футболиста в контракте есть как обязательство клуба, так и обязанности самого футболиста. Однако иногда о второй части они почему-то забывают. Со своей стороны, все обязательства клуб выполнял и будет выполнять, а дальше – выбор за игроком.

– То есть вы намекаете, что у Тимура еще есть возможность отмотать все назад?

– Ну, смотрите, все мы – люди, и все мы допускаем ошибки. Главное – делать правильные выводы. Это и есть опыт, который мы получаем. Тимур еще молодой парень, и это его "экспириенс", это его карьера и никто кроме него не может решать, какой она будет. Для каждого человека в структуре ФК "Кривбасс" клуб и его интересы должны быть на первом месте.