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"Были семейные проблемы и опасения за безопасность", - Хрвое Илич возвращается в Кривбасс
Хорват возвращается в криворожскую команду
Фото: fckryvbas.com
Вице-президент "
"У Илича были определенные семейные проблемы, а также опасения за собственную безопасность. Мы много разговаривали об этом, он был открыт и честен с клубом. После сборов, которые он провел с "Кривбассом", мы дали ему время разобраться с личными вопросами и даже готовы были в крайнем случае отпустить его в другой клуб. Но Хрвое после определенной паузы принял решение и возвращается в команду. Уже на этой неделе Илич приступит к полноценным тренировкам", - рассказал Гагарин.
Напомним, Хрвое Илич присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года и в прошлом сезоне провел за клуб 21 матч, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В этой кампании хорват еще даже не попадал в заявку команды на поединки.
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