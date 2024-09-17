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"Были семейные проблемы и опасения за безопасность", - Хрвое Илич возвращается в Кривбасс

Премьер-лига
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Хорват возвращается в криворожскую команду

"Были семейные проблемы и опасения за безопасность", - Хрвое Илич возвращается в Кривбасс

Фото: fckryvbas.com

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин сообщил о возвращении в состав команды хорватского полузащитника Хрвое Илича, который, как оказалось, отсутствовал по личным причинам.

"У Илича были определенные семейные проблемы, а также опасения за собственную безопасность. Мы много разговаривали об этом, он был открыт и честен с клубом. После сборов, которые он провел с "Кривбассом", мы дали ему время разобраться с личными вопросами и даже готовы были в крайнем случае отпустить его в другой клуб. Но Хрвое после определенной паузы принял решение и возвращается в команду. Уже на этой неделе Илич приступит к полноценным тренировкам", - рассказал Гагарин.

Напомним, Хрвое Илич присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года и в прошлом сезоне провел за клуб 21 матч, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В этой кампании хорват еще даже не попадал в заявку команды на поединки.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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