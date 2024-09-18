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Шахтер представил новый клубный стикерпак для Viber

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Обновлено

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Шахтер представил новый клубный стикерпак для Viber

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" представил новый стикерпак в мессенджере Viber.

Как отмечает клуб, это новый большой фанпак с яркими образами игроков и тренера, легендарными моментами в истории "Шахтера" и точными фразами.

Скачать фанпак в Viber можно здесь.

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