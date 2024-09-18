Шахтер представил новый клубный стикерпак для Viber

" Шахтер " представил новый стикерпак в мессенджере Viber.

Как отмечает клуб, это новый большой фанпак с яркими образами игроков и тренера, легендарными моментами в истории "Шахтера" и точными фразами.

Скачать фанпак в Viber можно здесь.