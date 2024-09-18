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Палкин: В Шахтере есть три психолога - тренер, спортивный директор и я
Гендир Шахтера рассказал, как клуб живет во время войны
shakhtar.com
Генеральный директор "
- Только в прошлом сезоне с "Шахтером" подписали контракт шесть игроков из Южной Америки. Как вам это удалось? Ведь война все еще продолжается.
- Все еще сложно убедить игроков приехать к нам. Но сейчас мы разработали некоторые процессы и стандарты, чтобы максимально обеспечить безопасность. Однако, конечно, мы не можем полностью контролировать ситуацию. В начале сентября у нас была выездная игра в Кривом Роге. За несколько дней до нашего приезда отель, где мы должны были ночевать, был разрушен российскими ракетами. Четыре человека погибли. Это могли быть мы.
- Представляете ли вы во время переговоров иностранным игрокам своего рода план обеспечения безопасности?
- Мы показываем игрокам, что делаем все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. Где бы мы ни находились, бомбоубежища есть, будь то на стадионе или в отеле. Мы всегда в боевой готовности и практически находимся только на западе Украины. Безопасность наших игроков — наш главный приоритет. Футбол идет потом.
- Как чувствуют себя украинские игроки в вашей команде? У некоторых из них есть родственники и друзья, воюющие на фронте или уже погибшие.
- Брат нашего вратаря Дмитрия Ризныка сражался с российскими солдатами и погиб. С подобными примерами нам приходится сталкиваться снова и снова. Как ты собираешься концентрироваться на футболе? Как вы собираетесь мотивировать такого игрока, который только что потерял своего брата на войне? Это очень сложно.
- У вас в клубе есть психологи?
- У нас есть три психолога. Тренер, спортивный директор и я. Мы делаем все возможное, чтобы помочь игрокам, чтобы они могли выступать в чемпионате и Лиге чемпионов.
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