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Ворскла начала замену газона на домашнем стадионе. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Дело сдвинулось с мертвой точки

Ворскла начала замену газона на домашнем стадионе. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" начала замену газона на домашнем стадионе имени Бутовского.

Клуб в соцсетях выложил видео с работами по замене газона.

Напомним, что с начала сезона были постоянные жалобы на качество газона на стадионе в Полтаве. Дошло до того, что УПЛ совместно с УАФ даже организовала специальную комиссию, которая должна была заняться этим вопросом.

Отметим, что следующий домашний матч у полтавчан запланирован на 6 октября, когда полтавчане в рамках УПЛ будут принимать "Полесье".

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