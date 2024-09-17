Премьер-лига
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Ворскла начала замену газона на домашнем стадионе. ВИДЕО
Дело сдвинулось с мертвой точки
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Клуб в соцсетях выложил видео с работами по замене газона.
Напомним, что с начала сезона были постоянные жалобы на качество газона на стадионе в Полтаве. Дошло до того, что УПЛ совместно с УАФ даже организовала специальную комиссию, которая должна была заняться этим вопросом.
Отметим, что следующий домашний матч у полтавчан запланирован на 6 октября, когда полтавчане в рамках УПЛ будут принимать "Полесье".
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