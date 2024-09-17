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Шапаренко и Буяльский - лучшие. Стали известны рейтинги игроков Динамо в EA Sports FC 25

Премьер-лига

5 "золотых" карточек в составе "бело-синих"

Шапаренко и Буяльский - лучшие. Стали известны рейтинги игроков Динамо в EA Sports FC 25

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts опубликовала рейтинги игроков киевского "Динамо" в новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25.

Лучший рейтинг у хавбека «бело-синих» поля Николая Шапаренко. Его общий показатель составил 78 баллов.

На втором месте идет другой атакующий полузащитник - Виталий Буяльский (77). А замыкает тройку лидеров среди динамовцев голкипер команды Георгий Бущан - 76.

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Также "золотые" карточки получили центрбек Денис Попов и правый вингер Андрей Ярмоленко. У обоих по 75 очков.

Шапаренко и Буяльский - лучшие. Стали известны рейтинги игроков Динамо в EA Sports FC 25 - изображение 1

Напомним, новая часть футбольного симулятора увидит свет 27-го сентября. Релиз состоится на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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Динамо (Киев) киберспорт EA FC 25
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