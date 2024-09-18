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Банада: После побед над Черноморцем и Вересом поняли, что можно играть со всеми

Премьер-лига
Обновлено

Полузащитник – о старте команды в УПЛ

Банада: После побед над Черноморцем и Вересом поняли, что можно играть со всеми

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Евгений Банада поделился впечатлениями от выступлений "Левого Берега" в элите.

"Думаю, нам не хватило концентрации в моментах с голами, а вообще провели неплохие матчи с "Шахтером" и "Кривбассом". Безусловно, нужно время для адаптации как к УПЛ так и друг к другу, но у нас отличный коллектив, который с этим хорошо справляется. Победы над "Черноморцем" и "Вересом" показали нам, что можно играть со всеми. Я очень рад, что оказался здесь и в этой команде".

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"Александрия" сейчас показывает хороший футбол, думаю, будет не простая игра. Рад буду снова сыграть на этом стадионе. Трудно было покидать клуб, но на тот момент хотелось что-то изменить в жизни”, – заявил футболист.

Банада присоединился к дебютанту УПЛ в июле и успел сыграть 8 матчей.

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Евгений Банада Левый берег (Киев)
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Источник:
Камон, Плей!
Опубликовал: Александр Симченко
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