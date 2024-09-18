Банада: После побед над Черноморцем и Вересом поняли, что можно играть со всеми

Евгений Банада поделился впечатлениями от выступлений "Левого Берега" в элите.

"Думаю, нам не хватило концентрации в моментах с голами, а вообще провели неплохие матчи с "Шахтером" и "Кривбассом". Безусловно, нужно время для адаптации как к УПЛ так и друг к другу, но у нас отличный коллектив, который с этим хорошо справляется. Победы над "Черноморцем" и "Вересом" показали нам, что можно играть со всеми. Я очень рад, что оказался здесь и в этой команде".