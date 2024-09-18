Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Банада: После побед над Черноморцем и Вересом поняли, что можно играть со всеми
Полузащитник – о старте команды в УПЛ
Фото: ФК Лівий берег
Евгений Банада поделился впечатлениями от выступлений "Левого Берега" в элите.
"Думаю, нам не хватило концентрации в моментах с голами, а вообще провели неплохие матчи с "Шахтером" и "Кривбассом". Безусловно, нужно время для адаптации как к УПЛ так и друг к другу, но у нас отличный коллектив, который с этим хорошо справляется. Победы над "Черноморцем" и "Вересом" показали нам, что можно играть со всеми. Я очень рад, что оказался здесь и в этой команде".
"Александрия" сейчас показывает хороший футбол, думаю, будет не простая игра. Рад буду снова сыграть на этом стадионе. Трудно было покидать клуб, но на тот момент хотелось что-то изменить в жизни”, – заявил футболист.
Банада присоединился к дебютанту УПЛ в июле и успел сыграть 8 матчей.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Бавария – Динамо Загреб 9:2. Эффект Гвардиолы или плацебо?
- Залужный в свое время был против наступления на Курщину, - Politico
- Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Луиша Каштру
- Удача приносит Колосу ничью с ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам