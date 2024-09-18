Премьер-лига
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Стали известны даты и время проведения матчей 9-го тура УПЛ
Тур пройдёт в начале следующего месяца
fclb.com.ua
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 9-го тура сезона 2024/25.
Поединки состоятся с 4 по 6 октября.
4 октября (пятница)
- Черноморец - Оболонь 15:30
- Ингулец - Карпаты 18:00
5 октября (суббота)
- Верес - Заря 13:00
- Александрия - Рух 15:30
- Колос - Левый Берег 18:00
6 октября (воскресенье)
- Ворскла - Полесье 13:00
- Шахтер - ЛНЗ 15:30
- Динамо - Кривбасс 18:00
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