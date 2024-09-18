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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны даты и время проведения матчей 9-го тура УПЛ

Премьер-лига

Тур пройдёт в начале следующего месяца

Стали известны даты и время проведения матчей 9-го тура УПЛ

fclb.com.ua

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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 9-го тура сезона 2024/25.

Поединки состоятся с 4 по 6 октября.

4 октября (пятница)

  • Черноморец - Оболонь 15:30
  • Ингулец - Карпаты 18:00

5 октября (суббота)

  • Верес - Заря 13:00
  • Александрия - Рух 15:30
  • Колос - Левый Берег 18:00

6 октября (воскресенье)

  • Ворскла - Полесье 13:00
  • Шахтер - ЛНЗ 15:30
  • Динамо - Кривбасс 18:00
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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