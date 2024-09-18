Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Киеве в перенесенном матче четвертого тура УПЛ киевское "Динамо" будет принимать "Ворсклу". Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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"Динамо" очков в нынешнем сезоне еще не теряло. "Ворскла" имеет в своем активе восемь очков и занимает девятое место. В прошлом туре полтавчане в меньшинстве сыграли вничью с "Рухом".

Чемпионат Украины, четвертый тур

18.09.2024. 18:00. Киев. Стадион "Динамо"

"Динамо" - "Ворскла"

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