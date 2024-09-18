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Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В Киеве в перенесенном матче четвертого тура УПЛ киевское "Динамо" будет принимать "Ворсклу". Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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"Динамо" очков в нынешнем сезоне еще не теряло. "Ворскла" имеет в своем активе восемь очков и занимает девятое место. В прошлом туре полтавчане в меньшинстве сыграли вничью с "Рухом".

Чемпионат Украины, четвертый тур

18.09.2024. 18:00. Киев. Стадион "Динамо"

"Динамо" - "Ворскла"

Текстовая трансляция - UA Футбол

Видеотрансляция матча доступна по ссылке>>>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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