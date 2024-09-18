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Динамо - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
В Киеве в перенесенном матче четвертого тура УПЛ киевское "Динамо" будет принимать "Ворсклу". Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
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"Динамо" очков в нынешнем сезоне еще не теряло. "Ворскла" имеет в своем активе восемь очков и занимает девятое место. В прошлом туре полтавчане в меньшинстве сыграли вничью с "Рухом".
Чемпионат Украины, четвертый тур
18.09.2024. 18:00. Киев. Стадион "Динамо"
"Динамо" - "Ворскла"
Текстовая трансляция - UA Футбол
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