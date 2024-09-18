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Судаков: Я получал предложения от Ювентуса и Милана, но их отверг Шахтер
"Горняки" решили не отпускать лидера
Фото - Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков раскрыл подробности об интересе со стороны двух итальянских грандов.
"Правда ли, что меня хотели подписать "Ювентус" и "Милан"? Да, я получал такие предложения, но их отверг клуб.
Зинченко в "Арсенале", Мудрик в "Челси" и Довбик в "Роме"? Я думаю, что украинский талант, привычка много работать и стремиться к своей цели, не щадя себя, являются их ключевыми качествами. Они отказываются от своего детства ради шанса стать футболистом", – цитирует Судакова Calciomercato со ссылкой на La Repubblica.
На счету Судакова 1 гол и 2 результативные передачи в 6 матчах УПЛ в новом сезоне.
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