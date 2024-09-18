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Судаков: Думал, что больше не смогу играть и стану водителем грузовика или буду работать на автомойке

Премьер-лига

Всё было серьёзно

Судаков: Думал, что больше не смогу играть и стану водителем грузовика или буду работать на автомойке

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями о том, как российская агрессия повлияла на его жизнь.

"Фотография двух с половиной лет назад, когда мы с моей беременной женой обнимались в бункере во время российской бомбардировки Киева? Моя жена вот-вот должна была родить нашу дочь. Мы прятались от российских ракет в бомбоубежище вместе с ней и ее родителями. Но я очень переживал за младшего брата, который был один в академии "Металлиста" в Харькове, и за родителей, оставшихся в Черкассах. Эмоции невозможно выразить. Я родилась в Брянке, в Луганской области. С 2014 года мой город оккупирован российской армией, и я не могу посетить место, где прошли мои детские годы. Живы только мои детские воспоминания о доме, бабушке и дедушке. В 2014 году Россия украла мои детские эмоции, а в 2022-м - мою футбольную мечту.

Это самые страшные дни в моей жизни. Я думал, что больше никогда не смогу играть, что стану водителем грузовика или буду работать на автомойке. Вместо этого через некоторое время мы отправились играть первые благотворительные матчи. Я был счастлив, что могу по-прежнему заниматься тем, что действительно люблю. То, что мы не можем играть в Украине, изматывает: приходится ездить на машине, и дорога каждый раз занимает несколько дней. Но это ничто по сравнению с тем, что испытывают наши солдаты. И потом, сейчас много украинцев за границей, мы чувствуем их поддержку и в других странах.

Сначала весь мир действительно сплотился, чтобы помочь Украине, но в последнее время все чаще кажется, что мы остаемся один на один с врагом. Мы отвоевываем свою землю ценой жизни наших лучших людей. Это ежедневная борьба за наше существование, которая длится уже более двух лет. Вы устали от войны? Представьте, что мы чувствуем, когда над нашими головами пролетают ракеты. Если мы проиграем, то завтра другим европейским странам, возможно, придется защищаться от российской агрессии.

После победы над Францией на чемпионате Европы до 21 года, в которой я забил два гола, один человек написал мне в Instagram из Мариуполя, оккупированного города, из которого он не может выбраться. Заложник оккупации, как и многие другие украинцы. Он написал мне, что наша победа дала ему надежду на будущее, что он плакал от счастья и испытал первые положительные эмоции с начала войны.

Я посетил Национальный институт рака и встретился с двумя детьми, Артемом и Вячеславом, 6 и 4 лет. Артем - футбольный фанат, я оставил ему свой номер телефона, мы будем играть вместе, когда он выздоровеет. Вячеслав любит машины и подарил мне одну из своей коллекции. Самое малое, что я могу сделать для украинских детей, - это уделить им свое время", - рассказал Георгий.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
18.09.2024 в 14:13
Бляха, якби ти дійсно переживав, то цікавився, що відбувається в середині країни і що у нас вже свій пуйло сидить у Києві. Все таки футболісти відірвані від реальності, живуть своїм життям. Тупо переказав марафон.
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
18.09.2024 в 14:13
Бляха, якби ти дійсно переживав, то цікавився, що відбувається в середині країни і що у нас вже свій пуйло сидить у Києві. Все таки футболісти відірвані від реальності, живуть своїм життям. Тупо переказав марафон.
Ответить
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