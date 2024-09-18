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Доминация горняков. УПЛ назвала лучшего тренера и игрока шестого тура
В победителях представители "Шахтёра"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 3-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.
Лучшим тренером 6-го тура был признан Марино Пушич, который во главе "Шахтера" одержал очень убедительную победу над "Карпатами" (5:2), а лучшим игроком 6-го тура назвали героя матча во Львове - автора хет-трика Артема Бондаренко ("Шахтер").
В топ-5 игроков также вошли Александр Назаренко ("Полесье"), Александр Пшеничнюк ("Черноморец"), Виталий Буяльский ("Динамо") и Георгий Судаков ("Шахтер"), а в топ-3 тренера пробились Сергей Шищенко ("Оболонь") и Александр Шовковский ("Динамо").
В целом эксперты назвали 29 футболистов и 10 тренеров на звание героев 6-го тура, а также 62 кандидата в символическую сборную. Поэтому кроме 11 футболистов условного стартового состава был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Георгий Ермаков ("Александрия"), Иван Пахолюк ("Колос"), Максим Грисе ("Оболонь"), Александр Тимчик ("Динамо"), Андерсон Джордан ("Заря"), Константин Вивчаренко ("Динамо"), Александр Пшеничнюк ("Черноморец"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Владислав Кабаев ("Динамо"), Францис Момо (ЛНЗ), Николай Гайдучик (" Верес").
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