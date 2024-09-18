Владимир Шаран: О фарте от Косевича, команде-лифт, решениях Дыминского и "мастерочках" из Александрии

В тренерской работе Владимир Шаран не новичок. В прошлом году один из опытных специалистов отечественного футбола отмечал два десятилетия своей деятельности на стезе наставника. В том, что путь к признанию достаточно тернист, он убедился на собственной шкуре, пройдя немало испытаний. В его карьере были и взлеты, и падения – то, через что проходит большинство его коллег. Об этом Владимир Шаран рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.

– Работу тренера часто сравнивают с сидением на электрическом стуле. Насколько это сравнение точно?

– Считаю, что это именно так. Каждый тренер воспринимает профессию по-своему. А я из тех людей, которые всегда волнуются и переживают, думая только о том, чтобы его команда побеждала. Независимо от того, какой соперник тебе противостоит.

- За более чем двадцать лет тренерской деятельности случайно не возникало желания бросить все и заняться чем-то другим, более спокойным?

– В некоторых моментах действительно была психологическая перегрузка. Это случалось после отрицательных результатов, которые были в матчах, где моя команда должна была побеждать. Но день-два – и это чувство проходило.

СУДЬБОНОСНЫЙ "ДЫР-ДЫР"

– На тренерскую стезю вы ступили в 31 год. Не рано ли?

- Можно считать, что в тот период времени действительно было рано. Однако травматизм тогда меня донимал настолько, что пришлось заканчивать с активными выступлениями в футболе. Эхо этих травм дает о себе знать до сих пор. В скором времени мне нужно будет оперировать колено. Этот факт недавно мне подтвердили специалисты одной из столичных клиник. Если говорить о тренерской стезе, то о том, что ступил на нее так рано, нисколько не жалею.

- При каких обстоятельствах произошел ваш переход из игроков в тренеры?

– Это было случайно. В Кривом Роге люди по воскресеньям собирались поиграть в футбол – в так называемый "дыр-дыр". На одну из таких игр пришел и я. Как оказалось, там присутствовало и руководство "Кривбасса" – президент клуба Сергей Полищук, спортивный директор Александр Косевич и главный тренер Владимир Мунтян, которые предложили возглавить резервную команду "Кривбасс-2".

– Чем запомнился вам период работы в Кривом Роге?

– Все было супер. В том плане, что отношение к делу и организация работы были очень серьезными – от президента клуба до людей, отвечающих за все рабочие нюансы. А для меня это было важно тем, что в "Кривбассе-2" я делал свои первые шаги в тренерской карьере. Коллектив подобрался боеспособным, мы с ним выступали во второй лиге. Через некоторое время Косевич сказал, что я фартовый и меня стали вызывать в главную команду для проведения предматчевых разминок. За мной и за Андреем Купцовым приезжала машина и с этой целью нас забирала. Если не ошибаюсь, "Кривбасс" не проигрывал одиннадцать или двенадцать поединков подряд. Помнится, в разгар этой серии криворожская команда в мой День рождения играла в Киеве на "Олимпийском" с "Арсеналом" и победила 2:0. Тогда мы вместе с руководством остались в столице, где отмечали мой личный праздник. Было супер! Прошло немало лет, но до сих пор у меня отличные отношения с Александром Косевичем, с которым мы часто встречаемся на тренерском лицензировании.

– В разгар сезона-2004/05 вы неожиданно оказались у руля кировоградской "Звезды", аутсайдера второй лиги. Этот статус вас не смущал?

– Нет. Дело в том, что работая в "Кривбассе", поступила просьба о кадровой помощи из Кировограда. Меня и еще большую группу наших игроков попросили поучаствовать в матчах "Звезды", чтобы эта команда не "вылетела" из второй лиги. Я уже не припоминаю, как все это было по регламенту, но хорошо помню, как за нами приезжал микроавтобус и мы отправлялись на домашние и выездные игры кировоградской команды. Хотя тренировались в Кривом Роге, и зарплату и премиальные получали в "Кривбассе". Из пяти матчей в Кировограде мы ни одного не проиграли, теряя очки преимущественно в гостях. Но главное, что нам удалось оставить "Звезду" во второй лиге.

ПРИКАРПАТСКИЕ ЗЕМЛЯКИ В "ЗАКАРПАТЬЕ"

- Впервые в вашей тренерской карьере возникла пауза, длившаяся чуть больше года. Без работы было трудно?

– Да, конечно. И я благодарен первому вице-президенту ужгородского "Закарпатья" Олегу Мукомелу, главному тренеру Петру Кушлыку и тренеру Владимиру Васютику, что оказался в этом клубе. Последний из них порекомендовал меня на роль помощника Петра Ивановича, и тот вместе с Мукомелом эту идею поддержали. Мы ведь с Кушлыком земляки: он из Калуша, а я из Бурштына.

– "Закарпатье" уже тогда в футбольных кругах называли "команда-лифт". За два года, сколько вы в ней работали, ей удалось еще раз войти в высшую лигу и еще раз из нее "вылететь". Проблемы с деньгами?

– Проблемы были со всем, не только с финансами. Знаете, те проблемы даже не хочется обсуждать, скажу только, что это действительно была команда-лифт. Однозначно.

– В вашем голосе сейчас чувствуются не очень позитивные нотки. Чем бы это объяснили?

– Спонсором "Закарпатья" тогда был Нестор Шуфрич. К сожалению, мы его ни разу не видели – ни Петр Иванович, ни я. В конце концов, в разгар осенней части сезона-2007/08 после поражения в кубковом поединке от "Львова" 1:2 Кушлык вынужден был уйти из "Закарпатья". Тогда он мне сказал: "Оставайся, работай – ты молодой". С тех пор я исполнял обязанности главного тренера, однако несмотря на обещания, ничего в клубе к лучшему так и не изменилось. К слову, мой дебютный матч в самостоятельной работе с командой элиты завершился успешно – победили на выезде ФК "Харьков" 2:0. Автор "дубля" Мирослав Бундаш при мне звонил по телефону Шуфричу, который заверил: мол, за этот выигрыш будут двойные премиальные. Уже тогда я понял, что в "Закарпатье" если что-то обещают, то это не выполняют. Так оно и вышло. Проблемы тянулись-тянулись, пока у меня не лопнуло терпение. Когда уже во втором круге мы проиграли дома тому же ФК "Харьков" 0:3, я на послематчевой пресс-конференции сказал, что ухожу из "Закарпатья". Это было за четыре тура до конца чемпионата. Именно тогда, уезжая из Ужгорода, принял решение отправиться в Киев на тренерские курсы. Тогда был твердо настроен заплатить собственные средства, чтобы после обучения получить лицензию категории Pro. Было ведь огромное желание работать. Правда, не в таких командах, где обещают, но ничего так и не делают.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

- После очередного полуторагодичного тайм-аута в работе судьбе было угодно, чтобы вы снова оказались в "Александрии" – но не в роли игрока, как прежде, а главного тренера. Пройдут годы – и в футбольных кругах Украины вас будут отождествлять именно с этим клубом…

- Я очень обязан вице-президенту "Александрии" Игорю Матакову, который предложил мою кандидатуру Сергею Кузьменко, который тогда только заменил во главе футбольного клуба Николая Лавренко. Честно говоря, это приглашение было неожиданным. Однако я почувствовал: это моя команда и с большим удовольствием приняло предложение. Тогда не ожидал, что у "Александрии" будут такие результаты. А что касается отождествления… Хоть и говорят, что дважды в одну реку не войдешь, но все получилось просто супер! Как для меня, так и для всех болельщиков, которые меня узнают – как в Александрии, так и в других городах. Все вспоминают отличный период в "Александрии".

– В этом клубе вы работали дважды. Первая, полуторагодовая каденция запомнилась болельщикам возвращением в Премьер-лигу, а вторая – бронзой и участием в групповом этапе Лиги Европы. Эти периоды наверняка считаете в своей карьере наиболее успешными?

– Практически каждый сезон, проведенный в "Александрии", можно считать успешным. Будем откровенны: мы работали на результат. Когда первый раз я получил приглашение от предыдущего президента клуба Николая Лавренко, то прежде всего, стояла задача попасть в Премьер-лигу. Мы этот путь проделали очень уверенно. Но потом, к сожалению, возникла ситуация, что мне предложили стать спортивным директором клуба. Я хотел продолжать работать главным тренером. Результат тогда был положительным, ведь стояла задача после осенней части чемпионата быть не ниже 14-го места – и именно его команда занимала. Тогдашняя Премьер-лига была намного сильнее нынешней, поэтому было тяжело. Ну а что касается моего второго прихода в "Александрию", состоявшегося через полтора года, то это было вообще что-то особенное! В сезоне-2015/16 мы снова вошли в Премьер-лигу, и в том чемпионате заняли 6-е место! А учитывая, что по банальным финансовым причинам "Днепру" не позволили играть в еврокубках, это право получила наша команда. Мы попали в предварительный этап Лиги Европы, дебютировав на континентальной клубной арене. Нашим соперником был хорватский "Хайдук", которому мы уступили дома 0:3 и на выезде 1:3. Но несмотря на неудачу, для нас это был неоценимый опыт, а для болельщиков маленького городка огромная радость. На следующий год на еврокубковой арене у "Александрии" результаты были лучше – мы прошли первый раунд, обыграв по сумме двух матчей румынскую "Астру" (0:0 на выезде и 1:0 дома). Для нас это было значимое событие! Мы играли в прагматический футбол, на результат – и добились его! У меня даже есть видео, на котором я так радуюсь, будто мы выиграли Лигу чемпионов (смеется). Однако потом споткнулись на белорусском БАТЭ. Эту команду мы обязаны были проходить, ведь после выездной ничьей 1:1 имели хорошие шансы в домашней игре. Однако уступили 1:2, чего никак не ожидали. Ведя в счете в Александрии 1:0, получили повреждения наши центральные защитники, что и сказалось на итоге. И все это опыт, приобретаемый годами. Однако с третьей попытки в Лиге Европы мы все же добились такого почетного для нас результата – выступления в групповом раунде. Хотя задача такая не ставилась. Выступления в Лиге Европы стали настоящим праздником для наших болельщиков. До сих пор жители Александрии все это хорошо помнят и вспоминают. Причем не только мужчины, но и женщины, которые вместе с детьми присутствовали на футболе. Как в Александрии, так и во Львове на "Арене Львов", куда клуб организовывал поездки на автобусах. И мне очень приятно, что люди не забывают столь приятные мгновения в жизни.

– В чем заключался секрет успеха "Александрии"?

– В единстве. У нас была единственная команда: начиная с президента клуба и заканчивая теми людьми, которые вроде бы не имели прямого отношения к команде, однако качественно выполняли свою работу – поваром, уборщицей на клубной базе, бухгалтером, водителем автобуса. Все в этой цепочке были единственными в стремлении к победам в каждом поединке. Кстати, хочу сказать, что очень благодарен Сергею Кузьменко за понимание, ведь когда мы получали бонусы, то они предназначались всем людям, которые работали в футбольном клубе. Каждый из них был частью команды. И благодаря этому взаимопонимание было на высоком уровне.

"ПЛАСТИЛИНОВЫЙ" ТРЕНЕР

– В промежутках между обоими пришествиями в "Александрию" у вас был непродолжительный период работы в "Карпатах". Эти несколько месяцев, проведенных во львовском клубе, вспоминаете с грустью или улыбкой?

– Это был непростой период перед тем, как я вторично вернулся в "Александрию". Работа в "Карпатах" стала для меня очень большим опытом, потому что встретился с таким серьезным человеком, как Петр Дыминский. Это человек уверенный в себе и всегда требует максимума. С ним мы общались каждый день, и ему было интересно все, что делается в команде. Отмечу, что тогда команды как таковой не было. Не было того духа "Карпат", которым она всегда славилась. Были постоянные разборки с легионерами, склоки. И не случайно на момент моего прихода в команду (а это было зимой, в период антракта в сезоне-2011/12) она была на "вылете". Деминский мне тогда сказал: "У тебя есть харизма, и взял я тебя потому, что ты не остался в "Александрии" спортивным директором. Вижу, что ты сильный человек и стремишься к тренерским успехам". Но он был прав, когда впоследствии дал мне определение "пластилиновый тренер". Я сначала на это обиделся, однако потом, проанализировав, был благодарен Петру Петровичу за эти слова.

– В чем же заключалась ваша "пластилиновость"?

- Когда Дыминский что-то говорил, я все время соглашался. Думал себе: если буду отрицать, утверждая, что это не так, то будет неправильно – как по отношению к руководителю, так и к старшему по возрасту человеку. Были моменты, когда я опасался говорить правду и убеждать, как должно быть то или другое. Именно за это он меня не уважал, потому и назвал "пластилиновым". С Лавренко и Кузьменко, кстати, у меня такого не было. Особенно с Лавренко, который постоянно что-то требует и по своему характеру является эмоциональным человеком. Кузьменко же ко мне в большей степени прислушивался, потому что считал меня состоявшимся профессиональным тренером. Так вот, в сотрудничестве с Дыминским было наоборот, ведь после тренерской работы Олега Кононова было тяжело в "Карпаты" приходить. Петр Петрович считал, что должно быть так и так, а не иначе. При этом спрашивал: "Что тебе для реализации этого нужно?". Нередко бывало, что своими решениями по поводу потребностей команды он приятно удивлял. Не буду всего в подробностях рассказывать, но были случаи, когда находился в позитивном шоке от того, что президент делает, чтобы добиться успеха. После работы в "Карпатах" я сделал определенные выводы и, возможно, теперь я стал уж слишком не "пластилиновым". Сейчас некоторые говорят, что я жесткий и требовательный. Но я понял, что без этого успеха не добиться. Это и подтвердили мой второй период в "Александрию" и первый сезон работы в "Минае".

– Как оцениваете период, проведенный вами в качестве главного тренера закарпатской команды?

- Занять 8-е место в Премьер-лиге с условиями, которые были у "Миная", было очень трудно. Для меня переход в этот клуб был большим риском. Все меня от этого шага отговаривали, в том числе мои помощники. Мне говорили: "Даже не думай туда идти, потому что свою репутацию подмочишь". Ведь относительно "Миная" было очень много негатива – в плане непонятных матчей, подготовки команды к игре, а также футболистов и финансирования (хотя зарплаты в "Минае" были небольшими, но их платили стабильно). Меня поддержали только два человека – тот же Сергей Кузьменко, посоветовавший идти, чтобы не терять квалификации и не выпадать из колеи, а также мой давний знакомый (к сожалению, ныне покойный) Олег Франчук, глава "Ахтырканефтегаз" и владелец гостиницы "Киевская Русь " в Схиднице, где я часто отдыхаю в период отпуска. Я все же рискнул и вместе с помощниками поехал в "Минай" работать. Очень благодарен руководству этого закарпатского клуба, и в первую очередь спортивному директору Сергею Билану, который меня приглашал в "Минай", поддерживал. Уверен, что эта команда не скоро достигнет 8-го места в Премьер-лиге.

ДРУГОЙ ФУТБОЛ ДЛЯ ЕВРОПЫ

– Современный футбол развивается, не стоит на месте: появляются новые действующие лица, меняется терминология. Успеваете держать руку на пульсе?

– Да, конечно. Сначала разные изречения из современной терминологии были непонятны, но потом понемногу понял, что к чему (улыбается). Я недавно спросил у Олега Лужного, игравшего в Англии: "Был ли в тренерской терминологии во время твоих выступлений в лондонском "Арсенале" build up?". А он мне: "Ты что? Какой build up!" (смеется). Мы играли в футбол. В классный футбол, в котором находились и легионеры. Играли вперед, низом, постоянно пытаясь создавать остроту в атаке. Был агрессивный футбол, применялся прессинг – все это было. Просто были другие терминологии – вот и все. У нас в той же "Александрии", когда я только начинал в ней тренерскую работу, была командная тактика 10-0. Она развивалась не от вратаря, а больше с середины поля, когда мы перехватывали мяч и проводили позиционные атаки. Box-to-box, которое сейчас также является модным выражением, это единоборство "один в один". Это то же, что мы давали на тренировках "два в два", "три в три", "четыре в четыре" и персональная опека. Box-to-box имеет то же значение, просто определяется новой терминологией. Помнится, когда-то критиковали "Александрию", что она играет в футбол "бей-беги". Но ведь нужно учитывать, что чемпионат был сильнее, поэтому в тех же еврокубковых баталиях мы пытались навязывать борьбу и как-то выходить из обороны в атаку больше за счет длинных передач на наших нападающих. Когда мы заняли третье место в сезоне 2018/19, я сказал ребятам: "Ну все, вы выполнили задание!". Что интересно: с разницей в полгода мы тогда взяли группу футболистов, которых я шутливо называл "мастерочки". Это Лучкевич, Безбородько, Третьяков, Мирошниченко и Гречишкин. Так вот, тогда многие специалисты и мои коллеги, которые тренировали клубы Премьер-лиги говорили: мол, как "Александрия" могла так перестроиться и играть в Лиге Европы в совсем другой футбол? Но это было. Мы получали удовольствие – как тренерский штаб, так и футболисты. Да, в групповом раунде еврокубкового турнира мы не выиграли ни одного поединка, однако уверенно навязывали борьбу соперникам. Как для команды, впервые попавшей в группу, а ее футболисты дебютировали на таком уровне, мы играли здорово. Это при том, что в моем штабе никогда не было тренера по физподготовке или тренера-аналитика. Я полагался на профессиональные качества своих помощников и наличие футболистов соответствующего уровня. С ними и удавалось добиваться того, что уже стало историей.

- Успели ли соскучиться по работе?

– Да, соскучился. Уже хочется работать. Я понимаю, когда мне начали говорить о некоторых командах: мол, что это за уровень - вы ведь должны работать в Премьер-лиге! Но я не разделяю это мнение, потому что согласен работать и в первой лиге, и даже во второй. Для меня самое главное, чтобы клубом ставились серьезные задачи. А от меня, как тренера, зависит все остальное – строить новую команду, решать турнирные задачи и стремиться к успеху. Нужно всегда двигаться вперед, чтобы добиваться результата. А ведь результат всегда стоит на первом месте. Правда, это не значит, что нужно играть в какой-нибудь другой футбол.